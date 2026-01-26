Veliki šok na EP-u! Francuska izgubila od Španjolske i jako si zakomplicirala put u polufinale

U susretu 3. kola skupine I, drugog kruga Europskog prvenstva, rukometaši Španjolske su pobijedili Francusku sa 36-32 (20-14) upisavši prvu pobjedu. Prvi su to bodovi za Španjolce, koji nemaju izgleda za plasman u polufinale, dok je Francuska ovim porazom bitno ugrozila svoje izglede.

Foto: SINA SCHULDT/DPA

Do 14. minute i rezultata 8-8 gledali smo izjednačenu utakmicu, no Španjolska tada serijom 4-0 bježi na 12-8, a do kraja poluvremena i do velikih šest razlike (20-14). Francuska se u 47. minuti približila na gol zaostatka, no Španjolci su uzvratili s tri gola u nizu za 29-25 i do kraja susreta obranili su prednost.

Španjolsku su do pobjede predvodili Ian Barrufet sa 10 golove, te Jan Gurri i Aleix Gomez sa po pet golova, dok je Sergey Hernandez imao 14 obrana. Kod Francuza Aymeric Minne je zabio sedam, a Hugo Descat pet golova.

Francuska tako više ne ovisi sama o sebi. Ako Njemačka pobijedi Dansku u susretu koji se igra u 20.30, Francuzi će morati u zadnjem kolu drugog kruga pobijediti Njemačku i nadati se da će Norveška uzeti barem bod Dancima. S druge strane, ako pobijedi Danska, onda će se morati nadati da će Danci pobijediti Norvešku ili uzeti barem bod te i u tom slučaju Francuzi moraju pobijediti Njemačku.

U igri je i scenarij po kojem se formira mini-tablica. Ako Danska pobijedi Njemačku, Francuska u posljednjem kolu svlada Njemačku, a Danci pritom izgube od Norveške, Njemačka, Francuska i Danska imat će po šest bodova. U tom slučaju dalje prolaze dvije reprezentacije s boljom gol-razlikom u međusobnim ogledima.