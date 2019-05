Veliki Srećko Juričić: Hodajući spomenik riječkoga nogometa

Rijeka je proslavila još jedan nogometni trofej. Još je jednom Rabuzinovo 'Sunce' visoko podignuto usred grada. Sedam godina nove ere, svaka sezona sa novim imenima na naslovnicama.

A u sjeni, jer tamo se osjeća najugodnije, ključne stručne poteze svo vrijeme vuče najneopravdanije 'zapostavljeni' i definitivno prerijetko spominjani čovjek koji je još prije tri i pol desetljeća postao ikona kluba s Kvarnera, veliki 'Biondo'... Srećko Juričić.

Kada je 1985. kao igrač otišao u inozemstvo Juričić je 'do viđenja' rekao sa - 684 utakmice za Rijeku! Rekorder i klupska legenda u apsolutno svakom najpozitivnijem mogućem smislu te riječi.

Foto: nk rijeka

Damir Mišković predobro zna što je sve Juričić napravio u ovih sedam godina tihog rada na mjestu sportskog direktora pa ga često spomene i istakne.

Juričić je odabrao Matjaža Keka. Juričić je odabrao Igora Bišćana. Juričić je odabrao Vešovića, Andrijaševića, Bradarića i Gorgona. Juričić je odabrao Mišića, Kvržića, Župarića i Kramarića. Juričić je odabrao Eleza, Bezjaka, Gavranovića i Tomečaka...

Mišković kaže "Imamo toliko i toliko", Juričić prepozna igrača i iz sezone u sezonu prema logici 'potrošimo deset puta manje nego što smo zaradili' stvara generacije Rijeke koje su osvojile pet trofeja i klubu donijele bogzna koliko milijuna.

Kao igrač je osvojio dva Kupa, kapetanski vodio momčad koja je utrpala tri komada Realu i na konopcima držala Juventus, kao trener ušao u finale Kupa, a kao sportski direktor svakih 4-5 mjeseci dizajnira Rijeku koja se ne miče iz vrha hrvatskog nogometa.

🇭🇷 Srećko #Juričić, ds del #Rijeka, conferma l'addio di #Gavranović: "Volevamo tenerlo ma non avrebbe rinnovato, la #Dinamo c'era dall'estate". In cambio riscattato #Pavičić (firma fino al 2022) dal prestito. È un inverno rigido per i campioni in carica: https://t.co/3d9KslHBin pic.twitter.com/ruwhz9Yd04