Veliki udarac za Hajduk: Livaja se ozlijedio protiv Lokomotive, evo koliko bi mogao izbivati

Kapetan Hajduka Marko Livaja asistirao je Anti Rebiću za prvijenac u dresu Hajduka protiv Lokomotive (2-0) u 8. kolu HNL-a. Njegova asistencija ostaje upitna jer je VAR provjeravao krivu situaciju i pet minuta nakon gola u prijenosu je objavljena zamrznuta slika s povučenim linijama kod Rebića umjesto kod Livaje.

Krajem prvog poluvremena najbolji igrač 'bilih' počeo se hvatati za zadnju ložu i šepati, nekoliko puta bilo je očigledno da trpi neugodne bolove. Uspio je dočekati kraj prvog dijela i s nestrpljenjem se čekalo vidjeti hoće li izaći na teren u drugom.

Nije, Gonzalo Garcia ga je ostavio u svlačionici, a kako neslužbeno doznajemo riječ je o rupturi zadnje lože koju je Livaja zadobio poslije duela s Denisom Kolingerom.

S obzirom da je odigrao do kraja poluvremena, za pretpostaviti je da ozljeda nije najtežeg stupnja. Što znači da bi u najboljem scenariju mogao propustiti samo idući susret s Vukovarom, a u najgorem da će pauzirati između dva ili četiri tjedna, ovisno o razini oštećenja zadnje lože.

Kapetan Splićana morat će na dodatne pretrage, a klupa Hajduka može se jedino nadati da ozljeda nije toliko strašna i da će se Livaja brzo vratiti na teren.