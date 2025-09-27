Obavijesti

Sport

Komentari 20
OSTAO U SVLAČIONICI

Veliki udarac za Hajduk: Livaja se ozlijedio protiv Lokomotive, evo koliko bi mogao izbivati

Piše Tomislav Gabelić, Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki udarac za Hajduk: Livaja se ozlijedio protiv Lokomotive, evo koliko bi mogao izbivati
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Najbolji igrač Splićana počeo se hvatati za zadnju ložu i šepati, nekoliko puta bilo je očigledno da trpi neugodne bolove. Uspio je dočekati kraj prvog dijela, ali u drugom je sjedio na klupi

Kapetan Hajduka Marko Livaja asistirao je Anti Rebiću za prvijenac u dresu Hajduka protiv Lokomotive (2-0) u 8. kolu HNL-a. Njegova asistencija ostaje upitna jer je VAR provjeravao krivu situaciju i pet minuta nakon gola u prijenosu je objavljena zamrznuta slika s povučenim linijama kod Rebića umjesto kod Livaje.

Krajem prvog poluvremena najbolji igrač 'bilih' počeo se hvatati za zadnju ložu i šepati, nekoliko puta bilo je očigledno da trpi neugodne bolove. Uspio je dočekati kraj prvog dijela i s nestrpljenjem se čekalo vidjeti hoće li izaći na teren u drugom.

ANKETA: ŠTO VI MISLITE? VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR gledao pogrešnu situaciju! Livaja bio u zaleđu?
VIDEO Cirkus u HNL-u: Rebić dao prvijenac, VAR gledao pogrešnu situaciju! Livaja bio u zaleđu?

Nije, Gonzalo Garcia ga je ostavio u svlačionici, a kako neslužbeno doznajemo riječ je o rupturi zadnje lože koju je Livaja zadobio poslije duela s Denisom Kolingerom.

S obzirom da je odigrao do kraja poluvremena, za pretpostaviti je da ozljeda nije najtežeg stupnja. Što znači da bi u najboljem scenariju mogao propustiti samo idući susret s Vukovarom, a u najgorem da će pauzirati između dva ili četiri tjedna, ovisno o razini oštećenja zadnje lože.

Kapetan Splićana morat će na dodatne pretrage, a klupa Hajduka može se jedino nadati da ozljeda nije toliko strašna i da će se Livaja brzo vratiti na teren.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića
PIŠU MEDIJI U BIH

Mamićev prvi potez u Sarajevu: U klub je doveo Mihaela Mikića

Kako piše portal Avaz, Mikić će postati sportski direktor kluba s Koševa, a na to mjesto postavio ga je bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Uskoro bi sve trebao biti službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025