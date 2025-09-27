Obavijesti

Sport

Komentari 13
JE LI BILO ZALEĐE LIVAJE?

VIDEO Rebić zabio prvi gol za Hajduk! Pogledajte majstoriju nakon koje je Poljud poludio

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Rebić zabio prvi gol za Hajduk! Pogledajte majstoriju nakon koje je Poljud poludio
Foto: Tportal/Screenshot

Krasno mu je asistirao Marko Livaja. Kapetan Hajduka se budi, nakon dva gola Koprivnici u Kupu sada je asistirao za vodeći gol protiv Lokomotive

Hajduk je nakon poraza od Dinama (1-2) u najvećem derbiju hrvatskog nogometa dočekao Lokomotivu na Poljudu. Splićani su u susret 8. kola HNL-a ušli s namjerom prekinuti negativan niz jer su prije Dinama izgubili od Varaždina (2-0) i remizirali s Rijekom (2-2).

Namjera Gonzala Garcije se vidjela od samog starta jer je Rokas Pukštas rano pogodio stativu da bi Ante Rebić već u 18. minuti postigao prvijenac u bijelom dresu. Sjajno ga je poslužio Marko Livaja, najbolji igrač Splićana konačno se budi.

U pobjedi nad Koprivnicom (4-1) u Kupu postigao je dva gola, a sada je sjajno asistirao Rebiću ubačajem s desne strane za vodeći gol protiv 'lokosa'. Krilni napadač Splićana odlično se snašao u šesnaestercu i u padu pospremio loptu u mrežu. Situaciju je provjeravala VAR soba u kojoj su sjedili Tihomir Pejin i Vedran Đurak. Ustanovili su da je sve u redu i pogodak je priznat.

Hajduk je odmah nakon zabijenog pogotka mogao dati i drugi, ali je Iker Almena u 23. minuti zatresao prečku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašica opet raspametila obožavatelje. Fotka u bikiniju malo ostavila mašti

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025