VIDEO Rebić zabio prvi gol za Hajduk! Pogledajte majstoriju nakon koje je Poljud poludio

Hajduk je nakon poraza od Dinama (1-2) u najvećem derbiju hrvatskog nogometa dočekao Lokomotivu na Poljudu. Splićani su u susret 8. kola HNL-a ušli s namjerom prekinuti negativan niz jer su prije Dinama izgubili od Varaždina (2-0) i remizirali s Rijekom (2-2).

Namjera Gonzala Garcije se vidjela od samog starta jer je Rokas Pukštas rano pogodio stativu da bi Ante Rebić već u 18. minuti postigao prvijenac u bijelom dresu. Sjajno ga je poslužio Marko Livaja, najbolji igrač Splićana konačno se budi.

U pobjedi nad Koprivnicom (4-1) u Kupu postigao je dva gola, a sada je sjajno asistirao Rebiću ubačajem s desne strane za vodeći gol protiv 'lokosa'. Krilni napadač Splićana odlično se snašao u šesnaestercu i u padu pospremio loptu u mrežu. Situaciju je provjeravala VAR soba u kojoj su sjedili Tihomir Pejin i Vedran Đurak. Ustanovili su da je sve u redu i pogodak je priznat.

Hajduk je odmah nakon zabijenog pogotka mogao dati i drugi, ali je Iker Almena u 23. minuti zatresao prečku.