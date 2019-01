Veliki udarac za PSG! Neymar propušta United u Ligi prvaka

Ogroman udarac doživio je francuski prvak PSG uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Uniteda. Najbolji igrač kluba Neymar propustit će dvomeč protiv engleskog kluba zbog ozljede, potvrdio je sam nogometaš. Prva utakmica igra se u Manchesteru 12. veljače, bilo bi to pravo čudo kada bi se do tada oporavio. Uzvrat je u Parizu 6. ožujka, a tu je već realniji njegov nastup.

Kao i prošle godine uoči utakmice protiv Real Madrid, Brazilac je u utakmici protiv Strasbourga ozlijedio metatarzalnu kost na desnom stopalu te ga ga čeka operacija zbog koje bi trebao propustiti oko mjesec dana. Loše su to vijesti za Parižane kojima je Liga prvaka glavni cilj već godinama, no klempavi pehar im uvijek nekako izmakne.

- Prerano je govoriti o tome kada će se Neymar vratiti u momčad. Moramo sačekati da vidimo kako će reagirati na terapiju. Bit će nam teško igrati protiv Uniteda. To nije tajna - rekao je zabrinutim glasom trener Thomas Tuchel za L'Equipe. A kako i neće biti zabrinut kada United pod vodstvom Ole Gunnara Solskjaera igra kao preporođen. Crveni đavoli su u nevjerojatnom nizu od osam pobjeda zaredom i s pravom se mogu nadati iznenađenju.

Sve za seku

No zanimljivo je to što se Neymar uvijek ozlijedi u periodu oko veljače i uz to ga veže jedan veliki misterij. Naravno da postoje i teorije zavjere oko njegovih ozljeda, a neki smatraju kako je razlog toga rođendan njegove sestre Raffaele s kojom je nogometaš jako blizak. Njezin rođendan pada na 11. ožujak, a braco je svake godine redovan gost na zabavi.

Ovo je već peti put zaredom da će Brazilac propustiti utakmice koje su na rasporedu oko 11. ožujka. Utakmice u 2015. i 2016. godini propustio je zbog suspenzije jer je utakmicu prije dobio peti žuti karton, a mnogi su ga optužili kako je to namjerno napravio da može otići na sestrin rođendan, dok je prošle i pretprošle sezone izostao s utakmica zbog ozljede.

Naravno, rođendane je bez problema odradio i kupio sestri veliki poklon.