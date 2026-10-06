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NA SVJETSKOM PRVENSTVU

Veliki uspjeh za hrvatski judo! Ana Viktorija Puljiz brončana

Piše HINA,
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Veliki uspjeh za hrvatski judo! Ana Viktorija Puljiz brončana
Zagreb: Judo Zagreb Grand Prix 2025., finale žene -57kg, Marica Perišić - Ana Viktorija Puljiz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Ana Viktorija Puljiz u Bakuu osvojila je svjetsku broncu i postala treća Hrvatica na postolju!

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Trećeg dana Svjetskog prvenstva u džudu, koje se održava u Bakuu, hrvatska reprezentativka Ana Viktorija Puljiz je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kilograma. Time je Puljiz postala treća hrvatska džudašica u povijesti koja se popela na postolje na svjetskim prvenstvima.

Puljiz je odradila odličan utorak na prvenstvu. Njezin su stil tijekom preliminarnih borbi te u repasažu u kojem je nastupila nakon poraza od Liparteliani u četvrtfinalu, odlikovali kontrola i usredotočenost. Bila je toliko dominantna da su na njezinoj strani semafora bili zabilježeni svi mogući bodovni ishodi. U prvoj borbi Puljiz je prvo savladala Ruskinju Irinu Zujevu, a nakon toga je 'ipponom' pobijedila Talijanku Giuliju Carnu.

U četvrtfinalu je bolja od nje bila Eteri Liparteliani iz Gruzije, no Puljiz se vratila kroz repasaž u kojem je svladala Kineskinju Nan Wang te se tim trijumfom plasirala u borbu brončanu medalju. Hrvatska predstavnica broncu je osigurala zbog ozljede Francuskinje Sarah Leonie Cysique.

Na Svjetskom prvenstvu u Bakuu nastupa 622 natjecatelja iz 93 različite države, a među njima je i devet natjecatelja iz Hrvatske, odnosno, sedam seniorki i dvojica seniora.

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