Veliki uspjeh za hrvatski judo! Ana Viktorija Puljiz brončana

Trećeg dana Svjetskog prvenstva u džudu, koje se održava u Bakuu, hrvatska reprezentativka Ana Viktorija Puljiz je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kilograma. Time je Puljiz postala treća hrvatska džudašica u povijesti koja se popela na postolje na svjetskim prvenstvima.

Puljiz je odradila odličan utorak na prvenstvu. Njezin su stil tijekom preliminarnih borbi te u repasažu u kojem je nastupila nakon poraza od Liparteliani u četvrtfinalu, odlikovali kontrola i usredotočenost. Bila je toliko dominantna da su na njezinoj strani semafora bili zabilježeni svi mogući bodovni ishodi. U prvoj borbi Puljiz je prvo savladala Ruskinju Irinu Zujevu, a nakon toga je 'ipponom' pobijedila Talijanku Giuliju Carnu.

U četvrtfinalu je bolja od nje bila Eteri Liparteliani iz Gruzije, no Puljiz se vratila kroz repasaž u kojem je svladala Kineskinju Nan Wang te se tim trijumfom plasirala u borbu brončanu medalju. Hrvatska predstavnica broncu je osigurala zbog ozljede Francuskinje Sarah Leonie Cysique.

Na Svjetskom prvenstvu u Bakuu nastupa 622 natjecatelja iz 93 različite države, a među njima je i devet natjecatelja iz Hrvatske, odnosno, sedam seniorki i dvojica seniora.