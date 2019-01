Veliki vodič za rukometni SP: Kad i s kim sve igraju Kauboji

Just underwent surgery of my left foot this morning. All went good. Thanks to the medical staff. I will be sidelined and without my teammates during 4 to 6 months. Thank you for all your kind messages. Rendez vous on the courts soon #handball #surgery #psg #injury Je viens de me faire opérer de mon pied gauche. Tout s est bien passé apparemment. Je ne pourrai malheureusement pas aider mes coéquipiers pendant 4 à 6 mois. Merci pour tous vos messages de soutien 👊🏻 A tres bientôt dans les salles de Hand 😘

A post shared by Nikola Karabatic (@nikolakarabatic44) on Oct 19, 2018 at 2:06am PDT