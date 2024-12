Veliko iznenađenje u MLS-u: U finalu New York i LA Galaxy

LA Galaxy i New York Red Bulls finalisti su američke nogometne lige MLS. New Yorku, koji je u konferencijskom finalu eliminirao Orlando City s 1-0, bit će to prilika za prvi naslov, a Los Angeles Galaxy je pobijedio Seattle Sounderse s 1-0 i 7. prosinca u finalu imat će prednost domaćeg terena u lovu na rekordni šesti naslov.

Junak finala Zapadne konferencije bio je Srbin Dejan Joveljić koji je u 85. minuti postigao jedini pogodak na utakmici za Los Angeles.New York, koji je prije ove godine bio finalist 2008., ali je poražen od Columbus Crewa (3:1), u finale je odveo Andres Reyes koji je u 47. minuti postigao pogodak glavom u utakmici protiv Orlanda.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Uspjeh New Yorka bio je pomalo iznenađenje, budući da je tim završio na sedmom mjestu konferencije tijekom regularne sezone.LA Galaxy je osvojio MLS 2002., 2005., 2011., 2012. i 2014. godine.