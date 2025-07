Veliko pojačanje stiže u Rijeku! Bivši igrač Benfice i Bayerna došao na liječnički pregled...

Rijeka će za dva tjedna otvoriti sezonu u drugom pretkolu Lige prvaka protiv Ludogoreca ili Dinamo Minska. Radomir Đalović poželio je pojačanja koja će njegovu momčad učiniti konkurentnijom u borbi za grupnu fazu najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja, a čelnici su mu uslišili želju.

Husić, Iankov, Ndockyt, Lasickas, Jurić i Sijarić stigli su do sada, a tijekom ponedjeljka na Rujevici će predstaviti najveće pojačanje za novu sezonu! Kako piše Novi list, Tiago Dantas (24) stigao je na liječnički pregled i ako sve bude u redu, potpisat će ugovor s hrvatskim prvakom!

Osijek i Varaždin sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ovaj sjajni portugalski veznjak pokazao je klasu prošle sezone u dresu Osijeka. Ugovor mu je istekao na ljeto, mjesecima su se 'bijelo-plavi' natezali s njim oko ugovora, no njegova potraživanja bila su abnormalna za njihove standarde. Tražio je godišnju plaću od milijun eura, Osječani su pokušali spustiti, no nisu uspjeli pa je otišao po isteku ugovora.

Zimus ga je htio i Dinamo, opet je zapelo oko plaće pa su navijači Rijeke bili skeptični kada su se pojavile informacije da je njihov klub u pregovorima s bivšim igračem Benfice i Bayerna. Ipak, spustio je zahtjeve, našli su se na pola puta, a imala je i Rijeka svoje adute. Kvalifikacije za Ligu prvaka i prilika da se bori za naslov u HNL-u, kao i odskočna daska na putu do još neke jače sredine, sigurno je privuklo Dantasa koji je pristao na manju plaću i na kraju odlučio doći u Rijeku koja će dobiti veliko pojačanje za ovu sezonu, pa možemo i slobodno reći, jedno od najzvučnijih u posljednjih nekoliko godina.

Osijek i Slaven Belupo sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Riječ je o izuzetno inteligentnom i kreativnom veznjaku koji s loptom u nogama može baš sve. Može i pokriti nekoliko pozicija, zamijeniti Lindona Selahija na zadnjem veznom, uskočiti na mjesto 'osmice' ili biti playmaker. U njemu će Rijeka dobiti dirigenta koji vidi sve na terenu i koji hrani suigrače loptama.

Nogometno školovanje prošao je u Benfici za čiji je seniorski sastav skupio jednu utakmicu. Prije pet godina bio je na posudbi u Bayernu, tadašnji trener Hansi Flick biranim riječima je govorio o njemu, odigrao je dvije utakmice za prvu momčad. Bio je i član Tondele, AZ Alkmaara, PAOK-a, a prije godinu dana, na opće iznenađenje, Jose Boto doveo ga je u Osijek. To je bio jedini pozitivni posao po kojem će portugalskog sportskog direktora pamtiti na Opus Areni, no napravio je grešku jer mu je dao samo jednogodišnji ugovor.

Osječani su nakon par mjeseci shvatili kakvog dijamanta imaju u svome kadru pa su mu nudili višegodišnji ugovor, uvjete kakve nitko do tada nije imao u svlačionici, no malo se i on uzdignuo pa kada je osjetio koliko ga žele, malo je pojačao zahtjeve i tražio novac koji malo tko ima u Dinamu i Hajduku. Ohladilo je to Osječane koji ga ipak nisu odlučili maknuti iz momčadi, no u završnici sezone imao je sve manju ulogu. Otišao je nakon isteka ugovora, vagao je tjednima opcije i na kraju odlučio doći u Rijeku.