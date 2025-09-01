Obavijesti

Veliko pojačanje za Guardiolu. Jedan od najboljih golmana na svijetu stiže u Manchester City

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Gianluigi Donnarumma u ponedjeljak će obaviti liječnički pregled i nakon toga službeno postati novi igrač "građana". Nakon što je Ederson otišao u Fener, više nema prepreke za novog golmana na Etihadu

Nastavljaju se transfer-bombe na zadnji dan prijelaznog roka. Kako javlja Fabrizio Romano, Manchester City je dogovorio transfer Gianluigia Donnarumme iz PSG-a. Još nema službene potvrde oko točne cijene, ali smatra se da bi PSG mogao dobiti oko 30 milijuna eura.

Talijanski insajder potvrdio je da će Donnarumma u ponedjeljak popodne doći u Manchester na liječnički pregled te da je napokon gotovo iškekivanje. Donnarumma je otpisan od strane PSG-a koji je prednost dao novom golmanu, Lucasu Chevalieru. City je već ove sezone doveo novog golmana, Jamesa Trafforda, ali nakon lošijeg početka sezone odlučili su poboljšati momčad jednim od najboljih golmana na svijetu. Donnarumma i City već su prije dogovorili uvjete ugovora te se samo čekao konačan dogovor klubova koji je stigao nakon što je City prodao Edersona u Fenerbahče.

Donnarumma je u PSG stigao kao slobodan igrač iz Milana 2021. godine te je za Parižane odigrao 251 utakmicu. Četiri puta je bio prvak Francuske, a prošle sezone osvojio je i Ligu prvaka. Za talijansku reprezentaciju nastupio je 74 puta te osvojio Europsko prvenstvo

