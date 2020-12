Hrvatski tenisač Mate Pavić nalazi se među dobitnicima godišnjih nagrada ATP-a. Pavić i Brazilac Bruno Soares dobili su nagradu za najbolji par 2020. godine.

Za obojicu je to drugi put u karijeri da su došli do naslova najboljeg teniskog para u svijetu. Paviću je to uspjelo prije dvije godine s Austrijancem Oliverom Marachom, a Soaresu 2016. s Britancem Jamiejem Murrayem, s kojim će se od sljedeće godine ponovno spojiti. Pavić nastavlja sa suigračem iz reprezentacije Nikolom Mektićem.

U godinu i pol zajedničkih nastupa hrvatsko-brazilski par je u 2020. osvojio US Open i turnir u Montpellieru, došao do finala Roland Garrosa i pariškog Mastersa, a u 2019. osvojio Masters u Šangaju te izgubio finale u Stockholmu.

Među dobitnicima nagrada su i Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal, Andrej Rubljov, Vasek Pospisil, Carlos Alcaraz i Frances Tiafoe.

Đoković je završio godinu na prvom mjestu, šesti put u posljednjih deset godina. Tijekom 2020. osvojio je četiri titule - slavio je na Australian Openu, te podigao trofeje u Dubaiju, New Yorku i Rimu.

"S 33 godine, šest mjeseci i 16 dana, Đoković je postavio rekord kao najstariji igrač koji je godinu završio kao broj 1. Đoković se također, izjednačio sa Amerikancem Peteom Samprasom, koji je šest puta godinu završavao na prvom mjestu," objavio je ATP.

Federera su navijači ponovo, 18. godinu uzastopce, izabrali za omiljenog tenisača, dok je Nadal treću godinu zaredom, a četvrti put ukupno, dobio nagradu "Stefan Edberg Sportsmanship Award" za fair-play.

Rus Andrej Rubljov je igrač koji je najviše napredovao u 2020. godini. On je sa 23. "skočio" na osmo mjesto na ATP ljestvici osvojivši pet trofeja.

Novak godine je 17-godišnji Španjolac Carlos Alcaraz, povratnik godine je Kanađanin Vasek Pospisil, dok je Amerikanac Frances Tiafoe dobitnik nagrade "Arthur Ashe Humanitarian Award" za humanitarca godine.

Za najboljeg trenera godine izabran je Fernando Vicente, koji trenira Rusa Rubljeva, dok je legendarni Bob Brett, koji je vodio i Goran Ivaniševića i Marina Čilića, dobio nagradu "Tim Gullikson Career Coach Award".