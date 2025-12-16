Obavijesti

Veliko priznanje za Riječane: Dvojica u top 10 po povratku ulaganja u nogometne transfere

Piše Josip Tolić,
Velika Gorica: Gorica iznenadila Rijeku, Matjaž Kek podnio ostavku

HNK Rijeka ima dva asa u top 10 sportskih direktora s najboljim povratom investicija! Antonini Čulina i Srećko Juričić briljiraju prema istraživanju platforme TransferRoom

Poznata platforma za nogometne transfere TransferRoom objavila je popis deset sportskih direktora s najboljim povratom na investicije (ROI) u posljednjem desetljeću. A na njoj su i čak dvojica hrvatskih imena, djelatnici HNK Rijeka Antonini Čulina (33) i Srećko Juričić (70). Analizu su temeljili na podacima iz posljednjih deset godina uz minimalno ulaganje od milijun eura.

Na samom vrhu našao se Grégory Lorenzi iz francuskog Bresta s nevjerojatnih 364 posto povrata na uloženi novac. Ono što je posebno privuklo pažnju domaćih zaljubljenika u nogomet jest visoko četvrto mjesto Antoninija Čuline. Bivši nogometaš, a danas dio administracije u sportskom sektoru Rijeke, ostvario je povrat od čak 314 posto uz investicije od 10 milijuna eura kroz 35 transfera.

Nedaleko iza njega, na osmom mjestu, nalazi se i iskusni Srećko Juričić, aktualni savjetnik uprave. Njegov rad rezultirao je impresivnim povratom od 275 posto na uložena sredstva, a taj je uspjeh ostvario kroz čak 55 transfera, što ga čini jednim od najaktivnijih direktora na listi.

TransferRoom izravno povezuje više od 800 klubova i agenata, a do sada je preko njihove platforme realizirano više od 4000 poslova. Njihov utjecaj nedavno je potvrđen i partnerstvom s popularnom videoigrom Football Manager 2026, gdje mu je platforma integrirana kako bi igračima pružila realistično iskustvo pregovaranja i transfera.

