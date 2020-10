Veliko slavlje 'Farmaceuta': Krle i Bačelić-Grgić srušili Varaždin

Tomislav Stipić može biti jako zadovoljan jer je njegova momčad stigla do vrijedna tri boda na gostovanju u Varaždinu (2-1). Slomili su Toplakove trupe, a Ivan Krstanović zabio je 104. gol u HNL-u

<p>U prvoj od dvije utakmice 9. kola HT Prve HNL koje nisu odgođene, nogometaši <strong>Slaven Belupa </strong>slavili su sa <strong>2-1</strong> (1-0) na gostovanju u Varaždinu kod istoimenog domaćina. Vodeći gol za goste postigao je <strong>Ivan Krstanović </strong>u 18. minuti, a strijelac za 2-0 bio je <strong>Stipe Bačelić</strong>-<strong>Grgić</strong> u 50. minuti, dok je Vinko Petković u 83. minuti zabio za nadu domaćih.</p><p>Prvo poluvrijeme prošlo je u obostrano otvorenoj igri, u kojoj je momčad iz Koprivnice prva došla do gola. Odličnom akcijom u 18. minuti, s dva dodavanja "iz prve", Koprivničani su doveli <strong>Ivana Krstanovića</strong> u sjajnu priliku, a iskusni centarofor nije propustio ovu situaciju i sa šest metara postigao svoj 104. gol u Prvoj HNL.</p><p>Domaća momčad nije do kraja prvog dijela uspjela stvoriti izgledniju priliku, a nedostajalo im je zadnje dodavanje koje bi ih do toga dovelo. Momčad <strong>Samira Toplaka </strong>još je ambicioznije krenula po izjednačenje u drugom poluvremenu. No, u jeku domaćih napada, u 50. minuti sjevnula je kontraakcija Slavena u kojem je Stipe Bačelić-Grgić sam izbio pred <strong>Olivera Zeleniku</strong>, prevario domaćeg vratara i u padu poslao loptu u mrežu za 2-0.</p><p>U 74. minuti Krstanović je mogao i drugi put zatresti mrežu. Sam je povukao kontranapad s polovice igrališta, ali mu je Zelenika nogom obranio udarac i spriječio treći gol gostiju.</p><p>Kad Koprivničani nisu uspjeli doći do trećeg gola, uslijedila je kazna na drugoj strani. U 83. minuti je <strong>Vinko Petković </strong>negdje oko sredine igrališta osvojio loptu između dvojice gostujućih igrača i krenuo u solo prodor po lijevoj strani. Kad je prošao sve obrambene igrače koji su mu se našli na putu i došao gotovo do gol-crte, Petković je poslao prizemnu loptu prema sredini, a u pokušaju da zaustavi taj ubačaj vratar Slavena Ivan Filipović je intervenirao nogom, ali se lopta odbila u mrežu.</p><p>Dvije minute poslije Varaždin su centimetri dijelili od izjednačenja. Kapetan <strong>Leon Benko </strong>ostao je sam na granici kaznenog prostora, uputio je precizan i snažan udarac, ali se Filipović ispružio i odbio loptu koja je pogodila vanjski dio vratnice.U završnici dvoboja Varaždin je ostao s igračem manje, jer je zbog drugog žutog kartona isključen <strong>Matej Senić</strong>.</p><p>Utakmicu na stadionu Varteks sudio je Ante Čuljak iz Zagreba. Slaven Belupo je drugom ovosezonskom pobjedom došao do petog mjesta i sa 10 bodova se izjednačio s Hajdukom koji ima jednu utakmicu manje. Varaždin je sa sedam bodova na osmoj poziciji.</p>