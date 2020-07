Veliko slavlje obitelji Zaninović: Rodila im se prva kći - Marina!

I mama i djevojčica su dobro, a Marina je na svijet došla putem carskog reza. Djevojčica je dugačka 49 centimetara i ima 3.290 grama, a u obitelji je najavljena i fešta od sutra

<p>Nakon više od tri godine braka i rođenja sina Ervina, u obitelji Zaninović opet se slavi. Naime, naša proslavljena taekwondoašica <strong>Lucija Zaninović (33) </strong>donijela je na svijet curicu - <strong>Marinu</strong>. Radosnu vijest nije krila od javnosti pa je tako odmah na Instagramu objavila fotografiju i pokazala svoju princezu, no nakon toga zatvorila profil.</p><p>Sada su i ženske snage jednake muškima, suprug Nal Kuzmanić i najstariji sin Ervin dobili su 'konkurenciju'. </p><p>- Svjestan je da će dobiti sestru pa mi često mazi trbuh. Vjerojatno će biti malo ljubomoran, al' to je normalno - rekla je još za vrijeme trudnoće u razgovoru za časopis Story naša taekwondoašica koja je već tada planirala roditi u Splitu. </p><p>I mama i djevojčica su dobro, a Marina je na svijet došla putem carskog reza, saznaje <a href="https://www.gloria.hr/fokus/zvjezdane-staze/stigla-je-nakon-dva-djecaka-obitelj-zaninovic-docekala-djevojcicu-popularnog-imena/10434580/" target="_blank">Gloria</a>. Djevojčica je dugačka <strong>49 centimetara</strong> i ima <strong>3.290 grama</strong>.</p><p>Lucijina sestra Ana tako je po drugi puta postala teta, a otkrila je da je već spremna i fešta. </p><p>- Presretni smo! Sutra ćemo feštati. A Ervinu smo rekli da će mu seka donijeti poklon, neki balun, pa jedva čeka da ju vidi - s veseljem je otkrila Ana koja je svoga sina rodila Tomu rodila samo mjesec dana nakon što joj je sestra rodila Ervina.</p><p>Inače, Lucijin je suprug, Nal Kuzmanić, još kao student preplivao od Splita do Brača i nazad. </p><p>Lucija i njezin odabranik zaljubili su se prije devet godina, dok su oboje pohađali Visoku školu za sportski menadžment, a od 2016. žive zajedno te su se vjenčali u svibnju 2017. </p><h3> </h3>