Bila je to stra\u0161no borbena utakmica u kojoj su od prve minute na\u0161e reprezentativke krenule jako u obrani, dok je u napadu bilo problema. Imale su u posljednjih pet minuta prvog dijela veliku prednost od dva gola razlike, ali je na kraju bili 12-12 na odmoru. No, u nastavku je Tea Pijevi\u0107 'spustila roletu' i izludila Ma\u0111arice, napad je ostao na razini iz prvog dijela \u0161to je bilo dovoljno za 24-22.

-\u00a0Prije svega se \u017eelim zahvaliti u ime cijele reprezentacije onima koji su bili uz nas, a znam da ih je bilo puno. Nadamo se da smo vas ve\u010deras sve u\u010dinili ponosnima. Odigrale smo jednu fenomenalnu utakmicu i dale sve od sebe. Sve smo ostavile srce na terenu i evo, tu je rezultat - rekla je najbolja igra\u010dica susreta \u0106amila Mi\u010dijevi\u0107.

I slavlje je po\u010delo! Veselile su se cure na terenu, a kasnije i u autobusu. Proslavit \u0107e jo\u0161 malo u hotelu, s obziorm na trenutnu situaciju u svijetu, a za tim ih \u010deka nova utakmica. U nedjelju od 18.15 igraju protiv Nizozemske koja u ubotu igra protiv Srbije.

\u00a0

Veliko slavlje! Srušile Mađarsku pa zapjevale 'Lijepa li si' u busu

Na otvaranju rukometnog Eura naše su rukometašice odličnim nastupom iznenadile Mađarsku (24-22) i tako pokazale da mogu puno. Slavilo se na terenu, a i kasnije u busu uz Thompsonov hit

<p>Kad sam s tobom, srce moje, kuca jače - veliko jeeeee, orilo se iz grla naših rukometašica koje su slavile nevjerojatan start na Europsko rukometno prvenstvo! Slavile su na otvaranju protiv velikog favorita <strong>Mađarske</strong> (<strong>24-22</strong>), a izbornik <strong>Nenad Šoštarić </strong>može biti ponosan na svoje izabranice koje su uz sve probleme hrabrim nastupom zaslužile velika dva boda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje rukometnih reprezentativki</strong></p><p>Govorio je prije Eura kako nikad nije bio u težoj situaciji, šest igračica 'otpalo' je u zadnji čas zbog raznih problema, ali ni to nije omelo naše reprezentativke da vrhunskim rezultatom otvore Euro. Potajno se izbornik nadao drugom krugu, a sad se može nadati i više jer su Hrvatice na dobrom putu. </p><p>- Dobra večer svima koji su vjerovali u nas i hvala onima koji su vjerovali u nas. Napravili smo odličan rezultat i čestitam djevojkama koje su prešle preko svih nedaća po putu. I evo, došao je rezultat koji nas sve čini veselima - prokomentirao je izbornik hrvatskih rukometašica.</p><p>Bila je to strašno borbena utakmica u kojoj su od prve minute naše reprezentativke krenule jako u obrani, dok je u napadu bilo problema. Imale su u posljednjih pet minuta prvog dijela veliku prednost od dva gola razlike, ali je na kraju bili 12-12 na odmoru. No, u nastavku je <strong>Tea Pijević </strong>'spustila roletu' i izludila Mađarice, napad je ostao na razini iz prvog dijela što je bilo dovoljno za <strong>24-22</strong>.</p><p>- Prije svega se želim zahvaliti u ime cijele reprezentacije onima koji su bili uz nas, a znam da ih je bilo puno. Nadamo se da smo vas večeras sve učinili ponosnima. Odigrale smo jednu fenomenalnu utakmicu i dale sve od sebe. Sve smo ostavile srce na terenu i evo, tu je rezultat - rekla je najbolja igračica susreta <strong>Ćamila</strong> <strong>Mičijević</strong>.</p><p>I slavlje je počelo! Veselile su se cure na terenu, a kasnije i u autobusu. Proslavit će još malo u hotelu, s obziorm na trenutnu situaciju u svijetu, a za tim ih čeka nova utakmica. U nedjelju od 18.15 igraju protiv <strong>Nizozemske </strong>koja u ubotu igra protiv <strong>Srbije</strong>.</p><p> </p>