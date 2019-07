Dječaku (8) s leukemijom dali da igra protiv Borussije (D)...

Seattle Sounders su u prvu postavu na prijateljskoj utakmici s Borussijom Dortmund na gol stavili novo pojačanje. Ispunili su životnu želju dječaku koji boluje od leukemije i sanja o igranju za najdraži klub. Njihov navijač i nogometni zaljubljenik Bheem Goyal (8) ima rak te su mu na početku susreta dozvolili da upravo on stane na gol svoga najdražeg kluba. Bheem je započeo utakmicu na golu Seattlea i obranio prvu loptu prema meti.

Osim što im se pridružio na utakmici, dječak je bio s momčadi Seattlea i na treningu prije utakmice. Stefan Frei, golman momčadi, je nakon treninga izjavio:

- Bilo je odlično trenirati s njim i drago mi je što je bio s nama kako bi vidio što i kako radimo. Sport vam uvijek dozvoli da pobjegnete. Dozvoljava vam da nestanete u vlastitom svijetu i zaboravite na sve svoje brige.

Fondacija 'Make A Wish' potrudila se ispuniti želju malenom Goyalu. Nakon što su iz udruge kontaktirali klub, dogovorili su "transfer" i tako oboljelom dječaku omogućili da u četvrtak debitira za svoj klub.

Iako je Borussija na kraju pobijedila, treba naglasiti - dok je Bheem bio na golu, mreža je bila netaknuta.

Ubrzo je napravljena izmjena. Dječak je napustio teren uz nabacivanje "petice" svim igračima Seattlea zajedno sa zamjenama prije nego što je sjeo na svoje mjesto kako bi promatrao može li pravi golman Soundersa, Bryan Meredith, biti jednako učinkovit na golu kao on.

Na Bryanovu žalost, nije bio previše uspješan te je bundesligaški klub na kraj slavio 3-1 golovima Mariusa Wolfa, Paca Alcacera i Jadona Sanche.