Veljko Mršić: Vratio sam se u Split kako bih osvajao trofeje

Veljko Mršić predstavljen je u utorak kao novi trener košarkaša Splita. Vraća se na Gripe nakon što je u hramu košarke već boravio kao igrač i u kojem je započeo svoju trenersku karijeru. Predstavio ga je direktor kluba Dejan Žaja riječima kako Veljka u stvari ne treba posebno ni predstavljati:

- Smatramo da će nam on svojim iskustvom, znanjem i karakterom pomoći da poboljšamo potencijale naših igrača te u ostvarenju ciljeva koji su pred nama, a to je prije svega osvajanje domaćih trofeja. Nisam osobno pobornik promjena trenera tijekom sezone, ali izgubili smo neke utakmice koje nismo smjeli izgubiti, većina naših igrač objektivno ne ostvaruje potencijal koji imaju i to je bio glavni razlog zbog kojeg smo se odlučili na smjenu - kazao je Žaja.

Veljko Mršić u prvom istupu podsjetio je da je već u dva navrata boravio na Gripama, prvi put kao igrač, potom i kao trener debitant.

- Drago mi je da sam ponovno tu, ovo je treća sreća, prva dva nisu dugo trajala. Ovo je drugo vrijeme, sve je drugačije i za početak bih se želio zahvaliti mom prethodniku Slavenu Rimcu koji je ostavio dobro pripremljenu momčad. Imamo temelje na kojima treba graditi i ja se nada da ćemo mi u tome uspjeti. Mogu obećati samo da će momčad dobro raditi, da će davati sve od sebe i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. Mi se nadamo do osvajanja trofeja. Neće biti lako, ali mislim da mi to možemo.

Gdje je najveći prostor za napredak?

- Momčad nije prekidač da je upališ i ugasiš kad poželiš. Momčad je takva kakva je, igrači su pokazali u ovoj i prošloj sezoni da imaju potencijal, ali treba raditi na samopouzdanju, posložiti uloge unutar momčadi koliko je god to moguće. Mi ćemo pokušati svakome naći ulogu, kad i koliko je na parketu, da zna što mora raditi, kada ulazi, kad izlazi...

Što je presudilo da prihvatite posao?

- Isključivo sportski motiv, da pokušamo osvojiti trofej. Nikad se nisam bojao izazova, puno me ljudi uvjeravalo da ne dolazim, ali ja sam sportaš po prirodi i vjerujem da se može napraviti više i bolje.

Bili ste na klupi Zadra kad su pobjeđivali Split i dolazili do trofeja. Koliko je to prednost?

- U sličnoj smo situaciji, Split je tada bio favorit, nakon poraza u finalu Kupa i prvenstvu mijenjali su trenera, što jasno govori da su bili nezadovoljni. Sada Zadar ima ulogu favorita ali se nadam da ćemo mi na kraju slaviti.

Hoće li biti promjena u kadru?

- Kad smo pričali o mom angažmanu dogovoreno je da će se potražiti još jedan vanjski igrač na poziciji jedan ili dva. Vidjet ćemo što možemo, a što ne možemo, koliko se možemo pojačati, ali ideja je da se pojačamo upravo na toj poziciji.

Dojam je da je manjak samopouzdanja glavni problem ove momčadi?

- Treba podići samopouzdanje, igrači sami moraju doći do toga kroz trening i dobru tjelesnu spremu, a onda i kroz igru. Trener im može pomoći ili odmoći u tom segmentu, ali po meni će to doći samo od sebe ako raščistimo uloge i posložimo ih. To bi im moralo pomoći.

Je li prelazak u veliku dvoranu dobar potez?

- Moja prva seniorska utakmica u tadašnjoj ligi Jugoslavije bila je upravo u velikoj dvorani na Gripama, u dresu Cibone tamo sam postigao svoje prve koševe. Tada smo redovito gubili od velike Jugoplastike, ali početkom devedesetih smo imali više uspjeha u ovoj, maloj dvorani. Mislim da je to dobra ideja. Split je izašao iz male dvorane nakon što su pobijedili Partizan u finalu i krenuli u jednu veliku uspješnu eru, a sada ovdje provode većinu vremena. Šibenka igra u dvorani u kojoj je ušla u prvu ligu 1977. Cibona igra u dvorani iz 1987., u kojoj je danas mali nogomet... Najstarija dvorana u kojoj se igra u Španjolskoj je ona Breoganova iz 1992. Infrastruktura nas nije pratila i zbog toga smo tu gdje jesmo, nismo evoluirali. Mislim da je to pravi potezu, vidi se to i po atmosferi, i po broju gledatelja, skoro 4.000 protiv Zadra, ljudi žele komfor, a naš je cilj dići momčad na taj nivo da se tamo igra što više, da ljudi u komforu gledaju dobru košarku.

Prva utakmica je upravo derbi sa Zadrom, nema puno vremena za popravke?

- Imam neke ideje koje bih želio implementirati, ali malo je vremena, treba vidjeti koliko ćemo to moći. Nije lako mijenjati taktiku u ovoj trenutku, vidjeli ste kako je Leko pokušao pa nije uspio. Slaven je napravio dobar posao, ovo što sam vidio na utakmicama i na treningu izgleda mi dobro, ali moramo biti bolji...

Za kraj je direktor Žaja kazao kako klub nema financijskih problema te kako zbog angažmana trenera poput Mršića neće izaći iz okvira planiranog budžeta.

- Nemamo problema s financijama i neće biti problem ni dalje. Očekujemo i veću posjetu i povećanje prihoda, a što se tiče Veljka, mi mu sigurno nismo mogli dati plaću kakvu je imao u Španjolskoj. Kao što je i sam rekao, stigao je zbog sportskog motiva, i da nam pomogne. Sviđa mi se kad se priča o karakteru momčadi, po mom mišljenju mi smo po imenima u najmanju ruku konkurentni s ostalima, a sve ostalo je do igrača i nas koji radimo u klubu.