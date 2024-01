Veljko Rogošić dobio svoj film. Porušio je brojne rekorde i ostao vječita inspiracija svima

More je kolalo njegovim venama od najranijih dana pa se još u djetinjstvu zaljubio u plivanje. Ono ga je lansiralo u visine. Za života je postao legenda, a i dan danas priča se o njegovim nevjerojatnim podvizima i rekordima. Srećom, neki nisu htjeli dopustiti da brojne anegdote i priče iz njegove karijere padnu u zaborav pa su i onim mlađim generacijama omogućili da vide kakva legenda je bio Veljko Rogošić.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak 8. siječnja na svom Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 20:15 sati premijerno prikazuje dokumentarni film „Veljko od mora“ koji govori o sportskom životu plivačke ikone Veljka Rogošića scenariste i redatelja Mire Brankovića.

Foto: hrvoje jelavic

Scenarist i redatelj filma je Miro Branković, direktor fotografije Damir Bednjanec, tonski snimatelj Boris Harmić. Montažerka filma je Davorka Feller, a producentica Sanja Knez. Kompozitor je Dalibor Grubačević, glazbu izvodi Simfonijski orekstar HRT-a. Film je rađen u produkciji Hrvatske radiotelevizije.

Za njega ništa nije bilo nemoguće

Film je to o Veljku Rogošiću koji je maratonskim rukama stekao status božanstva. Govorili su da je „stina od čovika“. Veljko Rogošić najveći je maratonac kojeg je Hrvatska imala i čiji su sportski podvizi vrijedni divljenja. Preminuo je 2012. godine.

- Veljko je idol. Nema takvih puno. Bilo ih je koliko i prstiju na jednoj ruci. Kad sam shvatio da je zadnji film o njemu napravljen 1975. godine, stao sam fasciniran. Da 50 godina niko ništa nije napravio? Od te 1975. Veljko je napravio puno pothvata - preplivao je, tj. spojio je Afriku i Europu. On je zapravo uzor svakom mladom sportašu. Neka ideja mog filma je da zapravo mladi ljudi ponovo otkriju velikog Rogošića - kaže autor filma Miro Branković.

Foto: Tino Juric

Još u mladosti bio je uspješan plivač koji se okitio srebrom i broncom na Mediteranskim igrama 1963. u Napulju. Bio je sudionik i Olimpijskih igara 1960. u Tokiju i 1964. u Rimu te je srušio svjetski rekord u maratonskom plivanju.. No, status "božanstva" u hrvatskom i svjetskom plivanju stekao je u kasnijim fazama života kada se posvetio maratonskim rutama. Prvi je Hrvat i najstariji čovjek koji je preplivao La Manche (sa 63 godine) i prvi koji je otplivao Jadran od najsjevernije do najjužnije točke. Bilo je to 2006. godine. Svoju misiju započeo je u Savudriji i u etapama ju završio u Prevlaci. Preplivao je Jadran u liniji od nevjerojatnih 225 kilometara, zahvaljujući tom uspjehu uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda.

- Bile su dobre struje i do Ploča je doplivao puno ranije od planiranog, ali nije htio razočarati obožavatelje i ranije izići na obalu, nego je kružeći ostao još sat i pol u vodi i onda doplivao do rive. Na licu mu se vidjelo koliko je bio oduševljen, kad je video koliko ga je ljudi došlo pozdraviti, tu na rivi, i koliko ga je ispratilo prema Prevlaci… - rekao je jednom prilikom novinar Jurica Vukojević koji ga je pratio na tome putu.

Njegovi maratonski podvizi krenuli su još 1975. godine kada je plivao od Visa do Splita, rutu od 53 kilometra. Jedini je Hrvat koji je to isplivao, dvaput je to pokušala Dina Levačić, ali nije uspjela.

- U pedeset godina mog profesionalnog rada jedna od najznačajnijih reportaža bila je kad sam pratio Veljka od Visa do Splita. Krenuo je u 5 sati ujutro, a u Split je došao u 19 sati sa zadnjim sunčanim zrakama. To je bio spektakularni događaj - prisjetio se fotoreporter Feđa Klarić.

Foto: ivo cagalj

Rogošić je preminuo u kolovozu 2012. godine u 72. godini života nakon duge i teške bolesti, no ni pod stare dane nije mirovao. Bio je u fantastičnoj kondicijskoj spremi zahvaljujući svakodnevnom plivanju, a posljednji pothvat imao je 2008. godine kada je preplivao etapu od Sicilije do Tunisa dugačku 171 kilometar za 50 sati.

- Bilo je izuzetno teško i naporno. Presretan sam što sam uspio preplivati tu dionicu. Moram biti iskren i priznati da sam podcijenio more, a precijenio svoje mogućnosti. Na kraju je sve ispalo odlično, ali nikada više - rekao je veliki Veljko Rogošić prije 16 godina.

Bio je to trenutak kada je shvatio da je ispunio svoje ciljeve.

- U plivačkoj karijeri imao sam tri cilja. Prvi da preplivam La Manche, drugi da preplivam od Europe do Afrike i treći da postanem svjetski rekorder. Sve sam napravio.

Do kraja života bio je nepresušan izvor inspiracije i idol za mnoge. Čovjek koji je pokazao da ne postoji nemoguće.