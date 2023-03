Velšani tražili da hrana i piće budu 'na razini', a Zlatko Dalić ima samo još jednu nedoumicu

Pravo proljetno vrijeme, krcati Poljud i treća reprezentacija svijeta na djelu. Sve je spremno za spektakl u Splitu i još jedan dan za pamćenje. Poljud je ispratio Hrvatsku na Svjetsko prvenstvo u Katru, a sada će ju i dočekati sa broncom oko vrata.

Vatreni u subotu od 20.45 igraju protiv Walesa u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić poveo je igrače na zadnji trening. Izbornik nije htio govoriti o sastavu, ali rekao je da neće biti previše promjena u odnosu na zadnje dvije utakmice na SP-u protiv Argentine i Maroka. Bruno Petković opet je radio s kondicijskim trenerom i on neće biti na raspolaganju.

Tko će igrati od prve minute?

Izbornik je gotovo sve kockice posložio u glavi, ali jedna i dalje fali. A to je tko će krenuti na desnom krilu. Josip Šutalo trebao bi uskočiti u kopačke Dejana Lovrena, Marko Livaja igrat će u napadu, kao što je i sam izbornik natuknuo na press konferenciji, a za desno krilo konkuriraju čak petorica. Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Lovro Majer, Luka Ivanušec i najveći kandidati, Andrej Kramarić. I dalje pamtimo onu fenomenalnu partiju protiv Kanade kada je zaigrao na desnoj strani.

No, tko god igrao, Hrvatska otvara kvalifikacije sa željom da osvoji sva tri boda. Da krene u kvalifikacije mirno i stabilno, da skupi samopouzdanja za utakmicu protiv Turske.

Kao što je uobičajeno na zadnjoj konferenciji, Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić najavili su utakmicu protiv Walesa. Kada je Modrić pred mikrofonima, onda je dosta pitanja vezano uz njegov budući status, koliko dugo će igrati, kada će se oprostiti, ima li mogućnosti da ode iz Reala u Saudijsku Arabiju. Luka je bio samouvjeren, pričao je dosta na tu temu, nije izbjegavao pitanja. Njegova želja je da završi karijeru u Realu. Što se tiče Hrvatske, tu je sigurno do Lige nacija, a nakon toga će sve ovisiti o njegovoj situaciji u klubu. Bilo je i pitanje postoji li mogućnost da se u isto vrijeme oprosti od reprezentacije i kluba, Luka se nasmijao i rekao da bi to bio idealan scenarij.

Dalić kreće u četvrte kvalifikacije s reprezentacijom. Sjetimo se onih prvih, turbulentnih, kada je reprezentaciju preuzeo uoči zadnje utakmice u Ukrajini, Hrvatsku odveo na SP u Rusiji pa ispisao povijest. U sljedeća dva kvalifikacijska ciklusa bio je prvi s reprezentacijom u skupini, a isto očekujemo i u ovim kvalifikacijama.

Velšani imali posebne zahtjeve

Kao što je već uobičajeno, navijači na Poljudu će svoj dio posla obaviti, a ostalo je na igračima. Atmosfera će opet biti užarena, kao što je uvijek kada su 'vatreni' u pitanju. Očekuje se 32 tisuće navijača, od toga 1300 Velšana koji će tijekom dana boraviti na splitskoj Zapadnoj obali odakle će autobusima biti prevezeni do jugozapadnog ulaza na Poljudu. Velški nogometni savez tražio je od HNS-a da hrana i piće za njihove navijače budu na razini. Što god to značilo...

Utakmica nije proglašena utakmica visokog rizika, ali kada se na utakmici nalazi više od 30 tisuća navijača, onda je to samo po sebi sigurnosni rizik. Službe koje brine o sigurnosti navijača i igrača sigurno će biti na nivou. Što se tiče same zabave, uoči utakmice bit će koncert Klape Intrade koja će zabavljati publiku na stadionu. Uz to, svi navijači će dobiti i šal kako bi ambijent bio potpun.

Uvod u utakmicu će biti također svečan jer će se od reprezentacije oprostiti Ivan Strinić, srebrni iz Rusije te Dejan Lovren, koji se nedavno umirovio nakon Mundijala u Katru. Dobit će posebna priznanja kao što su to dobili Mario Mandžukić, Vedran Ćorluka, Danijel Subašić...

Bilo je jako toplo u Splitu tijekom petka, a slična temperatura očekuje se i tijekom utakmice. Poljudski travnjak je sačuvan, reprezentacija je trenirala u Dugopolju do petka. Izbornik Zlatko Dalić najavio je, kao i obično, koliko bodova će trebati za plasman na Europsko prvenstvo, a on računa da bi 18 bodova trebalo biti dovoljno. Vidjet ćemo kako će Hrvatska startati protiv Walesa pa i Turske i hoće li 18 bodova biti dovoljno za Euro.

