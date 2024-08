Veočić je ostao bez medalje pa kritizirao protivnika: Išao je na sve ili ništa, makar i da ubije!

Hrvatski boksač Gabrijel Veočić (23) izgubio je od Cristiana Javiera Pinalesa iz Domikanske Republike u četvrtfinalu do 80 kilograma na Olimpijskim igrama jednoglasnom odlukom sudaca. Dominikanac se otpočetka nametnuo kao bolji borac i pobijedio u sve tri runde prema mišljenju sudaca.

Pinales je u prošlom kolu izbacio prvog nositelja Kineza Tuohetaerbiekea Tanglatihana, a sada i našeg Veočića. Polufinale je na rasporedu u nedjelju, a Veočić ostaje bez medalje na Igrama.

- Meč je bio tijesan, prvu rundu znao sam da gubim, ali drugu i treću mogli smo odnijeti pobijediti i mi i on. Iznenadio me, morao sam mijenjati taktiku, ali u drugoj i trećoj to je bilo barem za podijeljenu odluku, ako ne i pobjedu. Viši je od mene, što se tehnike i taktike, nije bio zahtjevan. Visina je bila problematična - rekao je Veočić za HRT.

Bilo je i prljavštine s Pinalesove strane, udaraca nakon kraja runde, a Veočić je oštro poručio:

- S njegove strane nije bilo fair playa, da je to bilo na sve ili ništa, makar i ubiti nekoga u ringu. To nije ljepota sporta koja se treba pokazati diljem svijeta. Ali ne možemo suditi, to je njegovo pravo.

Ne dvoji da će ostati u amaterskim vodama.

- Vjerujem da ću ostati u olimpijskom boksu, mlad sam još, imam 23 godine. Boksači sazrijevaju s 26-27, vjerujem da ću biti vrhunski spreman za iduće Olimpijske igre - zaključio je Brođanin.