Verstappen je osvojio pole i kreće prvi u VN Bahreina koja se zbog rata na Bliskom istoku iznimno vozi u Maleziji. Hamilton je drugi, a Hadjar koji je završio treći pao je na osmo mjesto zbog kazne
Verstappen će prvi put u sezoni startati s prvog mjesta. Ferrari i Mercedes su uz bok Nizozemcu
Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) startat će s najbolje startne pozicije na nedjeljnoj Velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1 – koja se iznimno održava u Maleziji. Ostvario je najbolje vrijeme u subotnjim kvalifikacijama na stazi Sepang.
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To je Verstappenova prva najbolja startna pozicija ove godine, a završio je ispred sedmerostrukog svjetskog prvaka Britanca Lewisa Hamiltona (Ferrari).
Verstappenov momčadski kolega, mladi Francuz Isack Hadjar, ostvario je treće najbolje vrijeme u kvalifikacijama, no bit će pomaknut pet mjesta unatrag na startnom poretku zbog kazne izrečene momčadi Red Bull zbog prekoračenja dopuštene kvote komponenti motora. Zato će treći startati vodeći u ukupnom poretku Talijan Kimi Antonelli, dok je četvrti bio Ferrari Charlesa Leclerca.
Aktualni prvak Lando Norris iz McLarena startat će peti, a njegov momčadski kolega Oscar Piastri šesti. Vozač Mercedesa George Russell startat će kao sedmi, a Hadjar osmi. Vozač Alpinea Pierre Gasly bio je deveti, dok će Gabriel Bortoleto iz Audija utrku započeti s desetog mjesta.
Velika nagrada Bahreina prvotno je bila zakazana za travanj, no zbog rata na Bliskom istoku odlučeno je da se utrka premjesti na stazu Sepang u Maleziji. Utrka je na rasporedu u nedjelju u 9 sati.
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