Lewis Hamilton slavio je na kaotičnoj, premijernoj utrci za Veliku nagradu Saudijske Arabije poslije koje u posljednji vikend sezone on i Max Verstappen ulaze s identičnim brojem bodova (369,5).

POGLEDAJTE VIDEO:

Što se sve događalo teško je sažeti. No, kompletan izvještaj možete pročitati OVDJE.

Hamilton je, tako, stigao do velikog slavlja, no puno manje razloga za zadovoljstvo nakon utrke imao je Verstappen. Nizozemac je u idealnom scenariju, da je slavio s 18 bodova ispred Lewisa, mogao već danas osvojiti svoj prvi naslov svjetskog prvaka. Ali rasplet će se događati u Abu Dhabiju, na radost svih poklonika Formule 1.

- Ono što se danas dogodilo bilo je nevjerojatno. U ovom sportu se više radi o kaznama nego o utrkivanju. Za mene ovo nije Formula 1. Bilo je mnogo događaja tijekom utrke, mnoge stvari su se dogodile s kojima se ne slažem, ali tako je kako je. Pokušao sam pružiti svoj maksimum na stazi - rekao je Verstappen pa opisao što se dogodilo u incidentu s Hamiltonom:

- Usporio sam, želio sam propustiti Hamiltona, bio sam na desnoj strani, ali on me nije želio proći i došlo je do kontakta. Ne razumijem što se dogodilo. Sve će biti odlučeno u Abu Dhabiju, nadam se da ćemo imati dobar vikend.

VIDEO INCIDENTA POGLEDAJTE OVDJE

Aktualni svjetski prvak birao je riječi jer je nakon ludnice u Jeddahu imao puno više razloga za zadovoljstvo.

- Ne znam, utrkujem se dugo, ali ovo je bilo nevjerojatno teško. Pokušao sam biti čvrst, ali i razuman sa svojim iskustvom da zadržim bolid na stazi i ostanem "čist". Red Bull ima sirov tempo, teško ih je pretjecati, obavili smo sjajan posao. Valtteri Bottas je obavio veliki posao za momčad i ovo je za sve u našoj tvornici. Staza je fenomenalna, vrlo teška fizički i psihički, ali drugačije ne bismo ni željeli - rekao je Britanac.