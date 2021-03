Max Verstappen je u Red Bullu ušao u boks 18 krugova prije kraja, dok je Lewis Hamilton u Mercedesu to napravio 11 krugova ranije. I tada je krenuo lov za Lewisom kojem su ubrzo javili iz boxa kako se očekuje da ga Max stigne za deset krugova. Nije to najbolje primio te je poručio da ga puste na miru, odradit će to on.

Jurio je Nizozemac, u nekim krugovima 'skidao' i više od sekunde, a Lewis je 'spustio glavu' i radio ono u čemu je najbolji - čuvao prednost i, gume. Pritiskao je prvi vozač Red Bulla, ali je i jače trošio gume. U jednom je trenutku preko Mercedesovog radija stigla uputa Lewisu da malo pripazi jer ih kontrola utrke upozorava o prelasku granica staze.

- Bilo je frustrirajuće. Vidjeli smo kako Mercedes ubrzava i koristi taj dio staze. Upitali smo kontrolu utrke možemo li mi to napraviti, bile su to dvije desetinke prednosti koje smo mogli iskoristiti. Ne možete reći da je OK koristiti taj dio staze u utrci, ali kako se ne može pretjecati na njemu. Mora biti crno ili bijelo, bez sive zone - zaključio je šef Red Bullova tima Christian Horner.

Problematičan je bio taj četvrti zavoj, a kako tvrdi Telegraph, upravo je Hamilton do tog upozorenja prešao granice staze čak trideset puta! Da, nije to bilo 'ilegalno' na prvom treningu pa se Lewis malo pravio Englez, ali taj 'ako prođe, prođe' pristup mu se isplatio pet krugova prije kraja utrke kad ga je Verstappen pretekao.

Odmah se Lewis požalio svom timu, kontrola utrke reagirala je u sekundi i par trenutaka kasnije u vodstvu je bio Hamilton. Bijesan je bio Verstappen svjestan da ja za taj prekršaj mogao dobiti pet sekundi kazne koje je mogao nadoknaditi u nadolazeća četiri kruga. Bilo kako bilo, Hamilton je i na otvaranju nove sezone završio ispred njega, ali pokazao je Max da će ove godine u potpunosti biti konkurentan dosad nedodirljivom Lewisu.

Sljedeća utrka na rasporedu je za vikend od 16. do 18. travnja, a vozit će se za VN Emilie Romagne na Imoli.