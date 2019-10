Veselin Vujović je opet u Areni: Ovoga puta neću stati na gol...

Bit će lijepo ponovno se vratiti u Arenu. Iako ovog puta neće biti puna, radujem se svojoj prvoj utakmici u toj dvorani nakon prošle godine, rekao nam je trener PPD Zagreba Veselin Vujović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pitali smo Vujovića hoće li stati na gol u Areni, kao što je stao prošle godine na Europskom prvenstvu kao izbornik Slovenije.

- Sad neću stati na gol, valjda neće biti potrebe - nasmijao se Vujović.

Podsjetimo, prošle godine u siječnju je Vujović “poludio” nakon što su suci pokazali na sedmerac za Njemačku. Ušao je na parket, stao je na gol pokazujući da će on braniti sedmerac. Prosvjedovao je nekoliko minuta, a kad se sve smirilo, vratio se na klupu. Reichman je zabio gol Skoku i Nijemci su uzeli bod. Vujović je kažnjen, a sad se prisjetio te situacije.

- Pa suci mi nisu znali objasniti pravilo zbog kojeg je Njemačka dobila sedmerac. To je doista bio apsurd, nepravda za nas - kaže nam Vujović.

Vratio se na 'mjesto zločina'

I dalje je izbornik Slovenije, a prije mjesec dana vratio se na klupu Zagreba, koji je vodio od 2014. do 2016.

- U Areni smo u mojem prvome mandatu rušili velikane poput Kiela, PSG-a, a pamtim i onu pobjedu protiv La Rioje kad smo zabili s istekom vremena - kaže Vujović i nastavlja:

- Nadam se da će danas na tribinama protiv Szegeda biti barem pet-šest tisuća naših navijača. Iako to neće biti vatrena atmosfera. Možda bismo koju utakmicu u Ligi prvaka mogli igrati i u Ledenoj dvorani. Tamo da dođe 5000 ljudi, bilo bi vatrenije nego uz Areni. No ne znam što bi za to rekli oni koji odlučuju u Ligi prvaka.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

PPD Zagreb je nakon četiri kola na začelju skupine A, izgubio je sve četiri utakmice. Bio je blizu iznenađenja protiv Flensburga u Njemačkoj. Pali su “plinari” u završnici, izgubili su 20-17 od Nijemaca.

- Držali smo se dobro 50 minuta, ali nedostaje mi igrača za rotaciju. Stalno nas muče neke ozljede. Tako je i sad za Szeged. Dalje iz skupine ide šest od osam momčadi, tako da smo mi i dalje u igri za prolazak. Ključne će nam biti utakmice protiv Elveruma i Celje Pivovarne Laško. Moramo biti bolji od njih da bismo prošli u osminu finala - rekao je za kraj Vujović.

PPD Zagreb i Szeged igraju danas od 17 sati, prijenos je na HTV 2.