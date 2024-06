Veszprem kupio trenera iz Dinama, sada želi i Cindrića

Veszprem je iskeširao 200.000 eura, uz godišnju plaću od 300.000 eura, te Dinamu iz Bukurešta preoteo trenera Xavija Pascuala, koji se oprostio nakon tri godine u Rumunjskoj. Mađarski velikan kreće u novi pokušaj jer je još jednu godinu ostao bez trofeja Lige prvaka, štoviše, ove je zapeo već u četvrtfinalu.

Dva domaća trofeja, prvenstvo i kup, nisu spasila Momira Ilića, pa će Xavi Pascual pokušati ono što još nije uspio nijedan trener u Veszpremu.

A kuda krene Pascual, krene i Luka Cindrić (30), pa je moguća opcija da hrvatski rukometaš pojača mađarskog prvaka. Bio im je želja i prošloga ljeta, kad je napuštao Barcelonu, ali tad je Cindrić izabrao Rumunjsku i Dinamo baš zbog Pascuala. Ogulinac ima ugovor s rumunjskim prvakom do 2026. godine, no za Veszprem to nisu previsoke prepreke...