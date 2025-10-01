Veznjak Dinama ne želi igrati za slovensku reprezentaciju. Kek: 'Nadam se da će postići što želi'

Slovenski nogometaš Miha Zajc (31) početkom kolovoza došao je u Dinamo nakon raskida ugovora s Fenerbahčeom. No, mnogi su se pitali je li baš potreban momčadi Marija Kovačevića. Posljednje dvije sezone nije puno igrao u Feneru pa ni u Toulouseu, njegovo stanje bila je nepoznanica, kao i koliko će mu trebati da uđe u formu, a konkurencija u veznom redu na Maksimiru je itekako velika.

Pokretanje videa... 01:46 Konferencija za medije Dinama dan uoči utakmice s Maccabijem | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

I onda je došao 20. rujna, derbi na Poljudu, Kovačević ga je gurnuo u vatru od prve minute, a sjajni Slovenac odmah je pokazao da će biti ogromno pojačanje za 'modre'. A to je Zvonimir Boban itekako znao, zato je i toliko inzistirao na njemu.

Dirigent, kreator i pit bull u veznom redu, Zajc je sve u jednome. Svugdje ga ima po terenu, u što su se uvjerili njegovi bivši suigrači iz Fenerbahčea prošle srijede, a uz to stigne i razigravati. Malo je reći da je oduševio navijače Dinama i odmah zacementirao mjesto u prvih 11.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Što se događa sa slovenskim veznjakom u Maksimiru, prati i slovenski izbornik Matjaž Kek. Njegove izabranike u listopadu očekuju dvoboji protiv Kosova i Švicarske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, tim povodom objavio je popis igrača, a na njemu nema Zajca. Naime, igrač Dinama se prošle godine, nakon što ga Kek nije poveo na Europsko prvenstvo, oprostio od reprezentacije. Slovenski izbornik javio mu se prije nekoliko dana, htio ga je vratiti u izabranu vrstu, ali dobio je odbijenicu. Posljednju utakmicu odigrao je u porazu od Danske (2-1) u studenom 2023. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Debitirao je 2016. godine i zabio osam golova u 39 utakmica.

- Napravio sam taj korak. Nazvao sam ga i razgovarali smo - između ostalog i o reprezentaciji. Njegov primarni cilj trenutno je Dinamo, s jedne strane to razumijem, ali s druge strane želio bih istaknuti da ne igra za Matjaža Keka niti protiv Matjaža Keka u reprezentaciji, već za Sloveniju. S njim sam imao vrlo korektan i očekivan razgovor - rekao je Kek pa nastavio:

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Jako sam sretan što se vratio u prvi plan, jer je dugo vremena njegova klupska uloga bila sporedna. Nadam se da će u Dinamu postići ono što želi, što ja želim za njega i što bi bilo dobro za slovenski nogomet. Čini se da mu zasad ide jako dobro, ali za sve ostalo ćete morati pitati njega - zaključio je slovenski izbornik.

Slovenija će morati bez Zajca kojem je primarni cilj podignuti formu i napraviti velike rezultate s Dinamom...