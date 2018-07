Vida apsolutni hit: Redsi nude 30 mil. €, ali javila se - Barca!

Svjetsko srebro hrvatske je nogometaše promoviralo u vladare ljetnog prijelaznog roka. Točnije, barem zasad ih je gurnulo u glavne uloge nagađanja o transferima, a jedan od onih koji svakodnevno puni portale europskih medija kojima je nogomet i nogometna tržnica ovih dana glavna tema je Domagoj Vida.

Hrvatski stoper odigrao je u paru s Dejanom Lovrenom sjajan SP i nema sumnje da je zainteresirao neke od najvećih klubova svijeta. Prvi su u lov krenuli Englezi, žele ga navodno Liverpool i West Ham, spominje se Everton, a svi navedeni bez problema bi mogli iskrcati ono što Bešiktaš traži.

Vida ionako u turskom klubu nije u prvom planu i Bešiktaš nema ništa protiv prodaje igrača kojeg su doveli bez odštete iako će zasigurno na stoperu sa svjetskim srebrom oko vrata pokušati zaraditi koliko god mogu.

West Ham navodno je poslao ponudu vrijednu 22 milijuna eura, no Bešiktaš je to odbio odmah u startu. I to bi nekako mogao biti pokazatelj i za Liverpool. Prema pisanju turskih i engleskih medija čelnici 'redsa' ovih dana će otići u Istanbul na pregovore s Bešiktašom, a za početak nude 30 milijuna eura. I to bi moglo biti to jer Bešiktaš je prije samo šest mjeseci Vidu doveo besplatno, Domagoj se nije naigrao i zaradu poput ove Turci će teško propustiti.

No Liverpool bi se mogao naći u problemima jer turski mediji ovih dana pišu i kako se za hrvatskog 29-godišnjeg stopera navodno zanima i velika Barcelona. I oni su, pišu Turci, spremni izdvojiti 30 milijuna eura, a kad se pojavi klub ranga Barcelone, svima ostalima postaje puno teže dovesti igrača.

