VIDEO Alex Pereira izazvao Jona Jonesa: 'Želim se boriti protiv njega u Bijeloj kući!'

Brazilac Alex Pereira je na UFC 320 priredbi u noći sa subote na nedjelju oduševio borilački svijet i nokautom Magomeda Ankalaeva vratio pojas poluteške kategorije u svoje ruke. Špekuliralo se tko će biti novi suparnik Pereire u UFC-u, a on sam je predložio borbu protiv Jona Jonesa u Bijeloj kući!

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 UFC | Video: privatna arhiva

- Hvala na čestitkama, ali sve što želim jest "superfight". Želim borbu u teškoj kategoriji - rekao je Pereira i dodao:

- Želim "superfight". To bi bila borba u Bijeloj kući protiv Jona Jonesa. To je taj "superfight".

Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS

S obzirom na to da je Jonesu brat brat Arthur preminuo prošlog tjedna, Pereira je napomenuo da nije pravi trenutak da govori o borbi protiv Jonesa, ali svejedno je fanovima zagolicao maštu.

Podsjetimo, brazilski borac je i ranije koketirao s prelaskom u tešku kategoriju i napadom na treću titulu. Jones se početkom godine povukao u mirovinu, ali nakon što je UFC objavio da će se priredba održati u Bijeloj kući, počeo je lobirati da se ondje nađe.

Pereira protiv Jonesa u Bijeloj kući - kakav bi to bio spektakl!