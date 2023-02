VIDEO Argentinski Monumental najveći stadion Južne Amerike: Ludo navijanje na otvorenju

Argentinski nogometni fanatizam dobro nam je poznat od scena s posljednjeg ispraćaja Maradone pa sve do osvajanja zlata na SP-u u Kataru, a u domaćem prvenstvu to dobiva još jednu posebnu čar. Tako je posebno bilo na otvorenju novih tribina River Plateovog stadiona Monumental. Tim je tribinama on postao najveći u Južnoj Americi.

River je igrao protiv Argentinos Juniorsa, momčadi u kojoj je započeo upravo spomenuti Maradona. Pobijedili su 2-1, a na tribinama je bilo 83.196 gledatelja što je tri tisuće više od drugog najvećeg južnoameričkog stadiona u Limi. Taj se isto zove Monumental, a prima 80 tisuća gledatelja te na njemu igra Universitario iz Perua.

Sinonim za ponajveći stadion kod mnogih je brazilska Maracana, ali ona prima nešto manje od 79 tisuća gledatelja. Dakako, nekoć davno se tamo moglo 'stisnuti' i 200 tisuća, ali ta su vremena prošla.

Na argentinskom se Monumentalu gradi još jedna tribina te će, kad bude dovršena, stadion imati oko 85 tisuća mjesta. River je dobio oko 40 milijuna eura za prelazak Enza Fernandeza iz Benfice u Chelsea, a obnovu i dodatne tribine platili su oko 45 milijuna pa su zapravo napravili 'čudo' za malo love.

