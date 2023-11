VIDEO Arteta riga vatru nakon kontroverznog gola i poraza od Newcastlea: Ma, to je sramota!

Gol kojim je Newcastle srušio Arsenal i nanio mu prvi ligaški poraz u sezoni VAR soba provjeravala je gotovo punih pet minuta.

Tri situacije bile su sporne. Je li lopta izašla igre, je li Joelinton napravio prekršaj u napadu te je li Anthony Gordon zabio iz zaleđa. I nakon dugog vijećanja, glavni sudac Stuart Attwell u suradnji s VAR sobom priznao je gol i pokazao na centar. Žestoko je pritisnuo Arsenal do kraja utakmice, no rezultat se nije mijenjao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Trener "topnika" Mikel Arteta rigao je vatru nakon susreta:

- Rezultat nije kakav bi trebao biti. To je sramota. Sramotno je to što se dogodilo, nevjerojatno. Ako je neka momčad tražila pobjedu, to je bio Arsenal. Nema se što drugo reći. Zbog nekoliko razloga to nije gol. Previše je toga na kocki, toliko se trudimo i jako je teško natjecati se na ovoj razini - kaže Arteta pa nastavlja:

Foto: LEE SMITH

- Apsolutna sramota. Opet sam posramljen. U ovoj sam državi više od 20 godine i ovo nije ni blizu razine lige koja se naziva najboljom na svijetu. Žao mi je.

Premda se sudačka komisija Premiershipa zasad nije osvrnula na spornu situaciju, za trenera Arsenala nema dvojbe. Gol Newcastlea nije regularan i kao takav nije smio biti priznat.

- Kako je ovaj gol priznat, u Premier ligi... u ligi za koju govorimo da je najbolja na svijetu. Ovdje sam više od 20 godina i sad se osjećam posramljeno.

Foto: LEE SMITH

Foto: LEE SMITH

- To nije dovoljno dobro za Premiership. Sramota me što sam dio ovoga, to je stvarno nemoguće.