VIDEO Aston Villa u 95. minuti srušila lidera Premier lige!

Nogometaši Aston Ville izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv vodećeg Arsenala u 15. kolu golom u zadnjoj sekundi dvoboja.
Cash (36) je doveo Villu u prednost pred kraj prvog poluvremena, Trossard (52) je poravnao početkom nastavka, da bi Buendia (90+4) nakon velike gužve u kaznenom prostoru Arsenala pronašao dovoljno prostora za uputiti precizan udarac za konačnih 2-1. Sudac je odsvirao kraj utakmice i prije no što su gosti krenuli s centra.
Arsenal je i dalje vodeći sa 33 boda, dok druga Aston Villa ima 30, dva više od trećeg Manchester Cityja koji od 16 sati igra protiv Sunderlanda.
