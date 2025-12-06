Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Aston Villa u 95. minuti srušila lidera Premier lige!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Aston Villa u 95. minuti srušila lidera Premier lige!
2
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Arsenal je i dalje vodeći sa 33 boda, dok druga Aston Villa ima 30, dva više od trećeg Manchester Cityja koji od 16 sati igra protiv Sunderlanda

Nogometaši Aston Ville izbili su na drugo mjesto ljestvice engleskog prvenstva dramatičnom 2-1 domaćom pobjedom protiv vodećeg Arsenala u 15. kolu golom u zadnjoj sekundi dvoboja.

Cash (36) je doveo Villu u prednost pred kraj prvog poluvremena, Trossard (52) je poravnao početkom nastavka, da bi Buendia (90+4) nakon velike gužve u kaznenom prostoru Arsenala pronašao dovoljno prostora za uputiti precizan udarac za konačnih 2-1. Sudac je odsvirao kraj utakmice i prije no što su gosti krenuli s centra.

Golove pogledajte OVDJE

Arsenal je i dalje vodeći sa 33 boda, dok druga Aston Villa ima 30, dva više od trećeg Manchester Cityja koji od 16 sati igra protiv Sunderlanda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025