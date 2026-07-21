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VIDEO 'Baila, Cucu!' Rasplesani Španjolac postao hit, pogledajte plesne pokrete na dočeku...

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO 'Baila, Cucu!' Rasplesani Španjolac postao hit, pogledajte plesne pokrete na dočeku...
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS
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Cucurella slavio u Madridu kao lud: plesao, svirao bubnjeve i postao hit nakon titule Španjolske. Sad ga čeka ludo obećanje s tetovažom

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Španjolska je osvojila Svjetsko prvenstvo, u finalu je srušila Argentinu 1-0 nakon produžetaka, a onda je slavlje moglo početi. Na terenu su Argentinci podivljali i nastale su kaotične scene, ali po dolasku u domovinu eruptiralo je veselje. Glavna zvijezda dočeka novih svjetskih prvaka bio je bek Marc Cucurella, koji je odigrao odličan turnir, a uvelike je poznat po svojoj frizuri.

FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Novi igrač Real Madrida oduševio je navijače u Madridu, rasplesao se na bini, pa čak sjeo i za bubnjeve. Njegovi plesni pokreti postali su viralni na društvenim mreažama te je postao omiljen među Španjolcima. Njega sada nakon Svjetskog prvesntva čeka i jedno obećanje koje mora ispuniti.

@marca.en CUCURELLA SHOWS OFF HIS BEST MOVES! 🇪🇸🕺🏻 The Spain full-back celebrated the World Cup title in style, dancing alongside his teammates and thousands of fans during the championship parade in Madrid 🏆🎉 #MarcCucurella #Spain #WorldCup2026 #Football #Madrid ♬ sonido original - MARCA in English 🇺🇸

On je prije Mundijala rekao da, ako Španjolska postane svjetski prvak, on se povlaći iz reprezentacije, ali i da će napraviti još jednu ludu stvar. Obećao je da će tetovirati glavu izbornika na ruku.

-  Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, tetovirat ću lice izbornika Luisa de la Fuentea na biceps - rekao je za Fox Sport, a o reprezentativnoj karijeri je rekao ovo:

- Postanemo li prvaci svijeta, sutradan ću nazvati Luisa i reći mu da više ne računa na mene, da se povlačim iz reprezentacije. Uz naslov europskog i svjetskog prvaka, ne može bolje od toga.

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