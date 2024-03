VIDEO Balada o promašenom penalu: 'Ljudi moji, ovo nije šala. Fulao je Livaja penala'

Hajduk je kiksao u 27. kolu HNL-a. Kobna je bila Lokomotiva koja je na Poljudu slavila 2-1 uz dva gola Roberta Mudražije. Susret je usmjerio crveni karton Dine Mikanovića koji je od 4. do 24. minute zaradio dva žuta kartona, no unatoč tome Hajduk je imao svoje šanse. Prvenstveno kada je u drugom poluvremenu dobio šansu poravnati rezultat, ali Marko Livaja je promašio penal.

Igrala se 55. minuta kada je Rokas Pukštas ubacio, a lopta je u ruku pogodila Matea Marića. Kapetan Lokomotive se nije bunio, sve je bilo čisto i Livaja je dobio šansu vratiti stvari na početak.

No, penal je promašio. Pucao je panenku, golman Nikola Čavlina ga je pročitao i uz pomoć stative obranio kazneni udarac. Livaja se kasnije iskupio, donekle, zabivši počasni pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, no to će malo kojem navijaču Hajduka značiti...

Pa je vesela družina, ili tužna i sjetna, kako tko uzme, osmislila pjesmicu za Livaju.

- Ljudi moji, ovo nije šala, fulao je, oj fulao je, Livaja penala - stihovi su pjesme o Livajinu penalu.