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VIDEO Bamba bombom bacio Poljud u delirij, dinamovci su tražili faul i poništenje gola

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Bamba bombom bacio Poljud u delirij, dinamovci su tražili faul i poništenje gola
Foto: MAXSport/screenshot
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Hajduk je na Poljudu preokrenuo Dinamo, a Bamba je zabio za delirij u kišnoj ludnici! Gosti bijesni zbog zaleđa i mogućeg faula, Pajač šuti

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Hajduk je protiv Dinama preokrenuo zaostatak u vodstvo u 59. minuti drugim ovosezonskim golom Adboulieja Sanyanga Bambe na asistenciju Michelea Šege koji je izbjegao zaleđe za nekoliko centimetara, a loptu je na putu do gola skrenuo Scott McKenna, strijelac izjednačujućeg autogola u 24. minuti.

Gosti su tražili reviziju i poništenje i zbog ranijeg mogućeg faula Khalila Fayada na Lukasu Kačavendi. Glavni sudac Igor Pajač nije se oglasio. Lukavi Gambijac je iskoristio potop na Poljudu pred kraj prvog poluvremena i silno natopljeni teren, a golman "modrih" Dominik Kotarski nije se ni bacio na tu loptu.

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Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo

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