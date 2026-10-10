VIDEO Bamba bombom bacio Poljud u delirij, dinamovci su tražili faul i poništenje gola

Hajduk je protiv Dinama preokrenuo zaostatak u vodstvo u 59. minuti drugim ovosezonskim golom Adboulieja Sanyanga Bambe na asistenciju Michelea Šege koji je izbjegao zaleđe za nekoliko centimetara, a loptu je na putu do gola skrenuo Scott McKenna, strijelac izjednačujućeg autogola u 24. minuti.

Gosti su tražili reviziju i poništenje i zbog ranijeg mogućeg faula Khalila Fayada na Lukasu Kačavendi. Glavni sudac Igor Pajač nije se oglasio. Lukavi Gambijac je iskoristio potop na Poljudu pred kraj prvog poluvremena i silno natopljeni teren, a golman "modrih" Dominik Kotarski nije se ni bacio na tu loptu.