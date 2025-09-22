BORBA SE BLIŽI
VIDEO Barbir prošao vagu! Spreman je za borbu karijere kojom može izboriti UFC ugovor
LAS VEGAS - Hrvatski borac i FNC-ov prvak srednje kategorije Đani Barbir (28, 7-0) bori se za mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji, UFC-u. Pokušat će mjesto izboriti preko Dana White Contender Seriesa, gdje se šefu organizacije mora dokazati u meču protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1). Barbir je u ponedjeljak prošao službeno vaganje i spreman je za veliku borbu, koja je u noći s utorka na srijedu.