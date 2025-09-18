Obavijesti

PROTIV LITAVCA

Barbir u glavnom meču večeri u Vegasu ide po ugovor s UFC-om

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U večeri od pet mečeva, upravo je njihov okršaj okarakteriziran kao glavni meč večeri. Morat će se Đani dokazati u kavezu ne samo pobjedom već i vrhunskom izvedbom ispred šefa organizacije Dane Whitea

Hrvatski borac i FNC-ov prvak srednje kategorije Đani Barbir (28, 7-0) bori se za mjesto u najjačoj svjetskoj organizaciji, UFC-u. Pokušat će mjesto izboriti preko Dana White Contender Seriesa, gdje se šefu organizacije mora dokazati u meču protiv Litavca Mantasa Kondratavičiusa (26, 7-1).

U večeri od pet mečeva, upravo je njihov okršaj u srednoj kategoriji okarakteriziran kao glavni meč večeri. Morat će se Đani dokazati u kavezu ne samo pobjedom već i vrhunskom izvedbom ispred šefa organizacije Dane Whitea. Može se pridružiti Ivanu Erslanu (33, 14-5) i Anti Deliji (35, 26-6). Nakon sedam profesionalnih pobjeda u nizu u Hrvatskoj, vrijeme je za jednu i na američkom tlu. Ona koja mu može usmjeriti karijeru.

Što se protivnika tiče, riječ je o atraktivnom Litavcu koji je u posljednjem meču u ožujku ove godine na Cage Warriors 184 priredbi u Manchesteru u prvoj rundi nokautirao Michaela Tchamoua (34, 6-4). Riječ je o borcu koji je iznimno opasan u stojci, a što se o BJJ-a tiče je nositelj ljubičastog pojasa.

Njihov je okršaj na rasporedu u utorak, 23. kolovoza po tamošnjem vremenu, a po našem će vremenu to biti u srijedu u jutarnjim satima.

