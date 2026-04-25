VIDEO Barcelona se pobjedom odvojila na 11 bodova od Reala

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: Isabel Infantes

Barcelona pobjedom 2-0 nad Getafeom odmakla se na 11 bodova od Reala! Alaves preokretom pobijedio Mallorcu 2-1 i izašao iz zone ispadanja

Nogometaši Barcelone došli su do nove pobjede protiv Getafea. U 33. kolu španjolske La Lige pobijedili su 2-0, a golove su zabili Fermin Lopez u zadnjoj minuti prvog poluvremena i Marcus Rashford u 74. minuti susreta. Katalonci su se tom pobjedom odvojili na čak 11 bodova prednosti pred drugoplasiranim Real Madridom

Premda oslabljena u ovom susretu Barcelona je rutinski osvojila nova tri boda postigavši po jedan pogodak u svakom poluvremenu. Fermin Lopez je u samom smiraju prvog dijela bio strijelac za 1-0, dok je sve zaključeno kada je engleski reprezentativac Rashford u 74. minuti postavio konačnih 2-0. Najbolje trenutke s utakmice pogledajte OVDJE

Barcelona sada ima velikih 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani madridski Real. Do kraja sezone je još pet kola.

U iznimno važnoj utakmici za donji dom ljestvice španjolske La Lige nogometaši Alavesa su pred svojim navijačima pobijedili Mallorcu s 2-1. Ogled za Alaves nije dobro počeo jer su gosti poveli već u 18. minuti golom Virgilija. Izjednačenje je uslijedilo u 56. minuti kada je nakon kornera Martinez bio najviši u skoku i glavom pogodio za 1-1.

Uslijedili su žestoki napadi domaćina, a junak Alavesa Toni Martinez drugi je pogodak postigao u 69. minuti za 2-1 i preokret. Minimalnu prednost domaćin je uspio zadržati do kraja. Alaves je time napustio zonu ispadanja, a usporedno s tim je preskočio i subotnjeg suparnika Mallorcu. U opasnu zonu ispadanja sada je skliznula Sevilla.

Nedjeljni parovi 33. kola su Rayo Vallecano - Real Sociedad, Oviedo - Elche, Osasuna - Sevilla i Villarreal - Celta, dok će kolo u ponedjeljak zaključiti Espanyol - Levante.

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima
TALIJANSKA ZAVODNICA

FOTO Zavela i Tottija i Mbappea. Sad mami poglede na terenima

Marialuisa Jacobelli je talijanska sportska novinarka kojavodi emisije Lige prvaka. Trenutačno radi za Sport Mediaset, dok se prije toga s utakmica javljala za DAZN. Uz novinarsku karijeru, Marialusia je i model
FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'
VALENTINA MILETIĆ

FOTO Od trećeligaških terena do studija Svjetskog prvenstva: 'Ostvario mi se mladenački san'

Kao kruna dosadašnjeg rada stigao je poziv s Prisavlja. Valentina Miletić bit će veliko pojačanje HRT-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi
FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu
GOSPOĐA BUDIMIR

FOTO Ona ljubi hit napadača 'vatrenih': Vukovarka Monika je kao izbjeglica upoznala Antu

Monika Budimir sa suprugom Antom prošla je slično iskustvo odrastanja i neočekivanog odlaska iz rodnog kraja. Upoznali su se u Velikoj Gorici, imaju četvero djece, a u braku su od 2019.

