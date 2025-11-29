VIDEO Barcelona slavi Olma! Zabio je dva gola u preokretu

Obavijesti

Barcelona slavi Olma! Zabio je dva gola u preokretu

Barcelona slavi Olma! Zabio je dva gola u preokretu
Foto: Arenasport/Screenshot

Barcelona slavila protiv Alavesa 3-1, Olmo briljirao! Šok na početku, ali preokret i pobjeda. Mallorca i Osasuna remizirali 2-2, Boyomo heroj gostiju

Nogometaši Barcelone upisali su novu pobjedu u španjolskoj La Ligi, na svom su Camp Nou svladali Alaves 3-1 u 14. kolu. Na samom startu ogleda dogodio se šok jer su gosti poveli iz prvog napada. U prvoj minuti domaću mrežu je zatresao Ibanez. No, uspjela je Barcelona preokrenuti rezultat do kraja poluvremena.

Nakon vrlo sličnih akcija i povratnih loptu zabijali su Lamine Yamal u osmoj i Dani Olmo u 26. minuti za 2-1. Sve je zaključio upravo Olmo koji je u 93. minuti postavio konačnih 3-1. Njegove golove možete pogledati klikom OVDJE i OVDJE.

LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona je ponovno prva na ljestvici. Ima dva boda više od Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje.

U prvom subotnjem ogledu 14. kola nije bilo pobjednika nakon što su nogometaši Mallorce i Osasune odigrali 2-2. Nakon vrlo tvrdog i nervoznog prvog poluvremena, u kojima nije bilo pravih prilika na obje strane, domaćin je, činilo se, utakmicu prelomio na početku nastavka. Dvostruki je strijelac bio Muriqi koji je prvo u 62. minuti realizirao jedanaesterac za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije zabio za povećanje na 2-0.

Gosti su sjajnom završnicom ipak stigli do boda. U 83. minuti na 1-2 je smanjio Raul Garcia, dok je Boyomo u 92. bio strijelac za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Boyomo je pogodio volej udarcem iz okreta. Mallorca je napredovala za jedno mjesto i sada je 15., dok je Osasuna ostala na 17. poziciji. Hrvatski napadač Ante Budimir igrao je za goste do 71. minute.

U nedjelju igraju Real Sociedad - Villarreal, Sevilla - Betis,  Celta - Espanyol i Girona - Real Madrid, dok će Rayo Vallecano - Valencia posljednju utakmicu kola odigrati u ponedjeljak.

