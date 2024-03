VIDEO Bask će sanjati Mbappea! 'Što napraviti kad ti krene? Ha, gledaj suca ili se primi za ložu'

Kylian Mbappé (25) na kraju ove sezone oprašta se od dresa PSG-a nakon šest godina. Ostale su još sitnice prije nego što i formalno objavi oproštaj i selidbu u Real Madrid. Ali uživa u svakoj utakmici i pokazuje da mu forma nimalo ne pada, dapače. Izveo je simultanku u uzvratu osmine finala Lige prvaka protiv Real Sociedada u Baskiji, gdje je francuski prvak pobijedio 2-1 i s ukupnih 4-1 prošao među osam najboljih.

Megazvijezda francuskog nogometa zabila je oba gola, a oba puta žrtva njegovih fizičkih i tehničkih kvaliteta bio je isti igrač, stoper Real Sociedada Igor Zubeldia. Prvo ga je u 15. minuti dvaput poslao u prazno i fantastičnim udarcem s 15-ak metara pogodio uz samu lijevu stativu i potrgao malu mrežicu (doslovno!). A onda je u 56. minuti u karakterističnom sprintu ostavio daleko iza sebe i zakucao u prvi kut. Mikel Merino u 89. minuti zabio je samo počasni gol za Baske.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

- Što može obrambeni igrač kad Mbappe ovako dobije loptu u prostor na lijevom krilu? Početi se moliti - našalio se voditelj studijske emisije Lige prvaka na Arenasportu Toni Živković.

- Ha ništa, dignuti ruku i gldati pomoćnog suca je li zaleđe ili nije, jedino to. Ili se primiti za ložu - odgovorio je bivši hrvatski reprezentativac Tomislav Rukavina pa nastavio:

- Čitali smo nekakve izjave, Mbappe je javio da odlazi, svi su u klubu ljuti na njega... Predsjednik je objasnio treneru kako se treba ponašati, neke utakmice je izlazio kad utakmica nije bila riješena, na poluvremenu. Ali kad dođu ovakve utakmice, e bogami onda se ne vadi Mbappe, onda on to rješava. Bez obzira na to što znaju što on od iduće sezone više nije njihov član, on će ih vući do kraja u ovom natjecanju. Kad igraš domaće prvenstvo, onda možeš pokazivati zube, ali to nisu oni pravi nego mliječni zubi. Jednostavno, budite frajeri pa ga nemojte staviti u utakmici Lige prvaka.

Foto: Vincent West

Mbappe je nakon utakmice kazao kako nema nesuglasica s trenerom Luisom Enriqueom.

- Uvijek želim igrati i dati sve od sebe u Ligi prvaka. S Luisom Enriqueom je sve u redu. Imamo odličan odnos, bez problema. Ljudi mogu misliti drugačije, ali stvarno je sve jako dobro - rekao je.

Dok je Enrique poručio:

- Bliža budućnost će očito biti bez njega, moramo testirati taktiku s drugim igračima.

PSG je u velikoj seriji od 21 utakmicu bez poraza u svim natjecanjima koja traje četiri mjeseca. Na dobrom je putu da obrani naslov prvaka jer ima devet bodova više od senzacije prvenstva Bresta na drugom mjestu, a čeka ga borba i za kup, gdje u četvrtfinalu igra protiv Nice.