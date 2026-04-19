VIDEO Bayern osigurao titulu!

Četiri kola prije kraja, Bavarci su pobjegli Borussiji Dortmud na nedostižnih 15 bodova prednosti. Josip Stanišić protiv Stuttgarta je igrao do 85. minute
Nogometaši Bayerna osigurali su 35. naslov njemačkog prvaka nakon što su u susretu 30. kola pobijedili Stuttgart sa 4-2.
Nakon što je Borussia Dortmund u subotu izgubila od Hoffenheima sa 1-2, Bavarcima je trebao barem bod kako bi i matematički osigurali novu titulu. No, Bayern je pobijedio sa 4-2 i slavlje na Allianz Areni može početi.
.U usporedbi sa sastavom koji je počeo ogled protiv Real Madrida u Ligi prvaka, "preživjela" su samo trojica igrača Josip Stanišić, Joshua Kimmich i Luis Diaz. Ostalima je Vincent Kompany dao odmor. Predah je dobio i vratar Manuel Neuer, a priliku na vratima 22-godišnji Jonas Urbig. Od ubojitog npadačkog kvarteta Diaz - Gnabry - Olise - Kane, mjesto u momčadi dobio je samo Diaz, a uz njega Jamal Musiala, te Raphael Guerreiro i Nicolas Jackson.
Počelo je loše za domaćine. Chris Fuhrich je u 21. minuti doveo Stuttgart do prednosti.
No odgovor je bio silovit. U razmaku od 32. do 37. minute Bayern je okrenuo rezultat s tri gola, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (32.), Nicolas Jackson (33.) i Alphonso Davies (37.).
Pitanje pobjednika razriješio je Harry Kaneu pogodivši u 52. minuti za 4-1. Bio je to njegov već 51. gol ove sezone u dresu njemačkog velikana. Konačnih 4-2 postavio je Chema Andres u 88. minuti. Stanišić je za Bayern igrao do 85. minute. Golove pogledajte OVDJE
Četiri kola prije kraja Bayern vodi na ljestvici sa 79 bodova, 15 više od Borussie Dortmund.
