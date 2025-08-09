VIDEO Belji nije dugo trebalo za prvijenac: U Osijeku nisam imao sreće, pa mi smo nova momčad!

Dinamo je nastavio s dobrim predstavama na početku sezone. Nakon pobjede nad Osijekom 2-0 na Opus Areni u prvom kolu, 'modri' su dobili i Vukovar 3-0 na Maksimiru. Pet zabijenih i niti jedan primljen gol nešto je što može veseliti trenera Marija Kovačevića, ali i sve navijače zagrebačke momčadi.

Još više može veseliti igra Dinama znajući da je, primjerice, protiv Vukovara na travnjak istrčao sastav u kojem su tek dvojica igrača (Mišić i Nevistić) činili prvu jedanaestoricu prošle sezone. U principu uvijek treba vremena da se novi kolektiv uigra, devetorica na terenu koja se, uvjetno rečeno, ne poznaju trebaju vremena da bi "proradili", no Kovačevićev sastav ne odaje takav dojam za sada.

Protiv Vukovara zabili su Vidović, Beljo i Kulenović, prvu dvojicu navijači su donekle kritizirali po društvenim mrežama, no oni su uzvratili već u drugoj utakmici sezone.

Posebno se ističe Dion Drena Beljo, koji je drugo najskuplje pojačanja Dinama u povijesti nakon Marka Roga.

- Ne tako lagana utakmica kao što smo i očekivali, protivnik je bio izrazito motiviran i agresivan, ali na sreću u prvom poluvremenu smo zabili i onda je bilo puno lakše igrati. Izuzetno sam sretan zbog tri boda i prvijenca - rekao je Beljo nakon pobjede i prvijenca pa dodao:

- U Osijeku malo nije bilo sreće, pogodio sam gredu, ovdje u prvom dijelu pucao sam u golmana i pored gola, u blok, ali došao je napokon pogodak. Izuzetno sam sretan i ponosan i nadam se da će sada ulaziti sve više.

Dinamo je rekonstruirao momčad, puno je novih igrača.

- Nova smo ekipa i to može ići samo na bolje. Dobro smo startali i ušli u sezonu, nadam se da ćemo tako i nastaviti.

Slijedi derbi s Rijekom.

- Optimizam je tu, igramo protiv branitelja naslova u gostima, sigurno neće biti lako, ali vjerujemo u sebe i u naše kvalitete te da možemo tamo uzeti sva tri boda, po to i idemo.

Na Maksimiru je protiv Vukovara bilo nešto više od 13 tisuća navijača.

- Izuzetna atmosfera, veliko hvala navijačima što su nam ovo omogućili, zahvalni smo na tom i probat ćemo i dalje na terenu davati sve od sebe. Izuzetno sam emotivan, ovo je poseban dan za mene, stvarno sam jako sretan - zaključio je napadač Dinama.