VIDEO Beljo ne prestaje trpati. Evo kako je srušio aktualnog prvaka pred punom Rujevicom
RIJEKA - DINAMO 0-2 “Modri” su na Rujevici ostvarili i treću pobjedu u tri kola HNL-a. Još impresivnija je statistika da Dinamo još uvijek nije primio pogodak, pa čak niti protiv aktualnog prvaka. Pobjedu je donio Dion Drena Beljo. Prvi gol zabio je nakon što je Dejan Ljubičić probio desni bok i ubacio u sredinu, a napadač Dinama iz blizine pospremio loptu u mrežu. Drugi pogodak postigao je iz penala koji je izborio Gabriel Vidović, kojeg je srušio Merveil Ndockyt. Beljo je pucao po sredini gola, dok se Martin Zlomislić bacio u lijevu stranu.
