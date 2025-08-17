Obavijesti

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Beljo ne prestaje trpati. Evo kako je srušio aktualnog prvaka pred punom Rujevicom

RIJEKA - DINAMO 0-2 “Modri” su na Rujevici ostvarili i treću pobjedu u tri kola HNL-a. Još impresivnija je statistika da Dinamo još uvijek nije primio pogodak, pa čak niti protiv aktualnog prvaka. Pobjedu je donio Dion Drena Beljo. Prvi gol zabio je nakon što je Dejan Ljubičić probio desni bok i ubacio u sredinu, a napadač Dinama iz blizine pospremio loptu u mrežu. Drugi pogodak postigao je iz penala koji je izborio Gabriel Vidović, kojeg je srušio Merveil Ndockyt. Beljo je pucao po sredini gola, dok se Martin Zlomislić bacio u lijevu stranu.

NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 01:13
NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

FANTASTIČNA ATMOSFERA

VIDEO Boysi iz kaveza pjesmom pozdravili igrače Dinama nakon velike pobjede nad Rijekom

RIJEKA - Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 2:0 u derbiju trećeg kola HNL-a. Momčad Marija Kovačevića ostala je stopostotna i s devet bodova nalazi se na vrhu tablice. Impresivnu predstavu “modrih” iz kaveza Rujevice pratili su i Bad Blue Boysi koji su stigli u velikom broju. Nakon utakmice igrači su došli do tribine i pozdravili navijače, a oni su im odgovorili pjesmom. Dan nakon utakmice skupina ultras navijača slavi rođendan, a pobjedu im je posvetio dvostruki strijelac Dion Drena Beljo.

Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu 00:28
Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
SAMO LJUBAV NA RUJEVICI

VIDEO Dinamo razbio Riječane, a Armada ih je pozdravila kao prvake. Pogledajte sjajne scene

RIJEKA - DINAMO 0-2 Dion Drena Beljo zabio je dva komada i srušio prvaka u 3. kolu HNL-a. 'Modri' su stopostotni, izdvojili su se na vrhu, dok su Riječani doživjeli prvi poraz ove sezone. Unatoč tome, riječki navijači pozdravili su ih pljeskom kada su došli pred njih nakon derbija. Armada je podržala svoje igrače jer tek je početak sezone i puno izazova je pred svima zajedno

Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice 00:32
Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice | Video: Hrvoje Tironi /24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Volej Pršira, bomba Poza i majstorija Ercega za Goričinu prvu pobjedu u novoj sezoni

LOKOMOTIVA - GORICA 1-3 Domaćine je u vodstvo doveo Domagoj Antolić preciznim udarcem s bijele točke, a penal je izborio Fabijan Krivak nakon velike pogreške gostujućeg vratara. Nakon toga probudila se momčad Marija Carevića i u drugom dijelu na teren je istrčala posve drugačija Gorica. Nakon sjajne akcije Jurica Pršir pogodio je volejem u 52. minuti, a samo četiri minute kasnije Iker Pozo spektakularno je zabio izvan šesnaesterca. Točku na “i” stavio je Ante Erceg u 85. minuti.

NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Gorica 1:3 01:42
NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Gorica 1:3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
