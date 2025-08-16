Obavijesti

Sport

Komentari 31
PRIJENOS OD 21 SAT

UŽIVO Rijeka - Dinamo: Prvak protiv viceprvaka Hrvatske! Stigli su sastavi za veliki derbi

Piše 24sata,
UŽIVO Rijeka - Dinamo: Prvak protiv viceprvaka Hrvatske! Stigli su sastavi za veliki derbi
Dinamo i Rijeka sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

"Modri" su osvojili svih šest bodova u prva dva kola, dok je Rijeka ostala na četiri. Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
3. kolo HNL-a 21.00 , Rujevica, Rijeka
Rijeka
:
Dinamo
Sortiranje događaja
POSTAVE

Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Radeljić, Majstorović, Devetak - Dantas, Ndockyt - Rukavina, Fruk, Janković - Jurić

Trener: Radomir Đalović

Dinamo (4-2-3-1): Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo

Trener: Mario Kovačević

NAJAVA

Nogometaši Rijeke i Dinama sastaju se u 3. kolu HNL-a na Rujevici s početkom od 21 sat. Hrvatski prvak i viceprvak krenuli su dobro u sezonu i osvojili četiri, odnosno šest bodova u prva dva kola. Trener Riječana Radomir Đalović najavio je dvoboj. 

- Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet - rekao je trener Rijeke i dodao:

- Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati. 

S druge strane, Mario Kovačević želi nastaviti sa stopostotnim učinkom u domaćem prvenstvu. 

- Svjesni smo koliko je Rijeka ozbiljan protivnik. Ne želim uopće da netko misli da će nam Rijeka nešto pokloniti, da netko misli da su umorni, mi godinama igramo u tom ritmu. Nećemo mi čekati da Rijeka padne - kazao je trener Dinama u najavi dvoboja i dodao:

- Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo. 

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1

Komentari 31

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025