UŽIVO Rijeka - Dinamo: Prvak protiv viceprvaka Hrvatske! Stigli su sastavi za veliki derbi

NAJAVA

Nogometaši Rijeke i Dinama sastaju se u 3. kolu HNL-a na Rujevici s početkom od 21 sat. Hrvatski prvak i viceprvak krenuli su dobro u sezonu i osvojili četiri, odnosno šest bodova u prva dva kola. Trener Riječana Radomir Đalović najavio je dvoboj.

- Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet - rekao je trener Rijeke i dodao:

- Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati.

S druge strane, Mario Kovačević želi nastaviti sa stopostotnim učinkom u domaćem prvenstvu.

- Svjesni smo koliko je Rijeka ozbiljan protivnik. Ne želim uopće da netko misli da će nam Rijeka nešto pokloniti, da netko misli da su umorni, mi godinama igramo u tom ritmu. Nećemo mi čekati da Rijeka padne - kazao je trener Dinama u najavi dvoboja i dodao:

- Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo.

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.