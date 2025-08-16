"Modri" su osvojili svih šest bodova u prva dva kola, dok je Rijeka ostala na četiri. Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu
UŽIVO Rijeka - Dinamo: Prvak protiv viceprvaka Hrvatske! Stigli su sastavi za veliki derbi
Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Radeljić, Majstorović, Devetak - Dantas, Ndockyt - Rukavina, Fruk, Janković - Jurić
Trener: Radomir Đalović
Dinamo (4-2-3-1): Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo
Trener: Mario Kovačević
Nogometaši Rijeke i Dinama sastaju se u 3. kolu HNL-a na Rujevici s početkom od 21 sat. Hrvatski prvak i viceprvak krenuli su dobro u sezonu i osvojili četiri, odnosno šest bodova u prva dva kola. Trener Riječana Radomir Đalović najavio je dvoboj.
- Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet - rekao je trener Rijeke i dodao:
- Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati.
S druge strane, Mario Kovačević želi nastaviti sa stopostotnim učinkom u domaćem prvenstvu.
- Svjesni smo koliko je Rijeka ozbiljan protivnik. Ne želim uopće da netko misli da će nam Rijeka nešto pokloniti, da netko misli da su umorni, mi godinama igramo u tom ritmu. Nećemo mi čekati da Rijeka padne - kazao je trener Dinama u najavi dvoboja i dodao:
- Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo.
Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.