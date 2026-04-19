ATP MüNCHEN

VIDEO Ben Shelton savladao Talijana Cobollija i došao do prvog naslova na europskom tlu

VIDEO Ben Shelton savladao Talijana Cobollija i došao do prvog naslova na europskom tlu
Shelton je postao tek četvrti američki predstavnik koji je osvojio trofej na ovom turniru od 1968., a prije njega su to uspjeli ostvariti Sandy Mayer (1973.), Gene Mayer (1982.) i Ivan Lendl (1993.)

 U dvoboju dvojice 23-godišnjaka Ben Shelton (ATP - 6.) je u nedjelju došao do svog petog ATP naslov u karijeri, drugog u ovoj sezoni, a prvog na europskom tlu pobijedivši Talijana Flavija Cobollija (ATP - 16.) sa 6-2, 7-5 u finalu turnira na zemljanoj podlozi u Münchenu.

Shelton je postao tek četvrti američki predstavnik koji je osvojio trofej na ovom turniru od 1968., a prije njega su to uspjeli ostvariti Sandy Mayer (1973.), Gene Mayer (1982.) i Ivan Lendl (1993.). Mogao je to već napraviti i prošle godine, ali ga je u meču za naslov svladao domaći favorit Alexander Zverev.

Cobolli je spriječio reprizu prošlogodišnjeg finala pobijedivši trećeg tenisača svijeta i trostrukog münchenskog pobjednika u polufinalu.

Talijan je do finala došao bez izgubljenog seta, ali je u meču za naslov dopustio Sheltonu osvajanje prva četiri gema, a pritom je u drugom gemu propustio čak šest prilika za 'break'. Novu priliku za oduzimanje servisa nije dobio do kraja meča pa je Shelton još jednim 'breakom' u 11. gemu drugog seta došao do prednosti koja mu je donijela peti trofej u sedmom finalu. Najbolje trenutke s meča možete pogledati OVDJE.

Za američkog tenisača to je drugi naslov na zemljanoj podlozi, a prvi je osvojio u Houstonu prije dvije godine. U ovoj godini je bio pobjednik i na dvoranskom turniru u Dallasu.

Cobolli je nastupio u svom petom finalu, a ostao je na tri naslova, od kojih je posljednji osvojio prije mjesec i pol dana u meksičkom Acapulcu.

