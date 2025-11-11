VIDEO Benfica je zabila autogol sezone! Komentator prasnuo u smijeh: 'Ma je li ovo moguće?'

Benfica je podbacila u 11. kolu portugalskog prvenstva. Momčad Josea Mourinha u nedjelju je remizirala s Casom Pijom (2-2). Strijelci za Benficu bili su Sudakov i Pavlidis, dok je za goste zabio Araujo (OG) i Nhaga. Benfica je treća na ljestvici (25 bodova) iza drugog Sportinga (28) i prvog Porta (31).

Trenutak zbog kojeg je utakmica dospjela u prvi plan dogodio se u 65. minuti. Cassiano je pucao penal za Casa Piju, Trubin obranio, a Araujo atraktivno bizarno pospremio loptu u vlastitu mrežu.

POGLEDAJTE VIDEO: Autogol Tomasa Arauja

Tomas Araujo (23) u Benfici igra od 2016. godine. Prošao je nogometnu školu lisabonskog kluba, a u sezoni 2022/23. bio je na posudbi u Gil Vicenteu. Nastupio je za "orlove" 82 puta, zabio tri gola i podijelio tri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 32 milijuna eura i uz Benficu je ugovorom vezan do 2029. godine.