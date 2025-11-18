VIDEO BiH povela u 'domaćoj' atmosferi u Beču. Intervencija VAR-a kasnije spasila 'zmajeve'

Nogometaši Austrije i Bosne i Hercegovine u utorak su u Beču odigrali presudnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. "Zmajevi" su poveli već u 12. minuti Harisa Tabakovića, a Komrad Laimer zabio je gol za izjednačenje krajem prvog poluvremena kojeg je poništio VAR.

U uzavreloj atmosferi u Beču navodno je bilo čak više od 25.000 navijača Bosne i Hercegovine, koji su priredili veliki korteo na ulicama glavnog grada Austrije uoči utakmice. A na stadionu Ernst Happel glasno i jasno bodrili su nogometaše koji su jurili po tek drugi plasman BiH na Svjetsko prvenstvo.

U 12. minuti BiH je imala dva kornera, a iz drugog je Tabaković uspio probiti austrijsku mrežu. Mnogobrojni navijači BiH to su proslavili velikom bakljadom na tribinama.

Foto: Lisa Leutner

Krajem prvog dijela Laimer je poravnao za Austriju i burno proslavio, a portugalski sudac Pinheiro promijenio je odluku nakon što je pogledao snimku na VAR monitoru. Laimer je na početku napada skrivio prekršaj, a nakon poništenog gola žestoko je protestirao i dobio žuti karton.

Klikom OVDJE možete pogledati poništen gol Laimera i gol "zmajeva".