VIDEO Kaotične scene u Turskoj: Livakoviću potekla krv, pogodili ga s tribina kovanicom u glavu!

Galatasaray i Fenerbahče ove sezone svijet su za sebe u turskom prvenstvu. Bježe konkurentima 30 bodova i vode dramatičnu bitku za naslov prvaka. Svaki pogrešan korak može biti koban u toj neizvjesnoj utrci, a zamalo ga je napravio Fenerbahče koji je teškom mukom slavio na gostovanju kod trećeplasiranog Trabzonspora (3-2).

Bila je to dramatična utakmica puna tenzija, a na kraju susreta nastradao je Dominik Livaković kojeg su domaći navijači pogodili kovanicom u glavu i raskrvarili mu bradu. Liječnici su mu zaustavili krvarenje pa se utakmica nastavila nakon nekoliko minuta. Kako doznajemo, Hrvat nije ozbiljnije ozlijeđen i bit će spreman za reprezentativno okupljanje. Nije tu kaosu bio kraj. Nedugo nakon toga su se igrači obje momčadi međusobno potukli.

Gosti su na poluvremenu vodili 2-0 golovima Freda i činilo se kako će to biti lagana šetnja do tri boda, ali Trabzon im je priredio dramu u nastavku. Enis Bardhi je u 63. minuti sjajno pogodio u lijeve rašlje iz slobodnog udarca, smanjio na 2-1 i razljutio hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića.

Oršić prvi put na klupi

Livi je bio na lopti, no udarac je bio prejak i nije ga uspio zaustaviti. No, to ga je razbjesnilo. Nekoliko puta je žestoko rukom udario po stativi i jasno pokazao koliko je ljutit na sebe.

U 78. minuti novi šok za Fenerbahče. Trezeguet je izjednačio na 2-2 iz jedanaesterca, ali gostima je izuzetno vrijednu pobjedu donio Batshuayi koji je zabio za tri boda u 87. minuti.

Mislav Oršić bio je izvan terena od srpnja i priprema u Sloveniji kada se teško ozlijedio. Iza njega je dugačko i naporno razdoblje tijekom kojeg se uspješno oporavio od teške ozljede koljena. Već dulje vrijeme trenira s momčadi i večeras je prvi put bio u kadru, ali nije ulazio u igru. Slijedi reprezentativna stanka tijekom koje će legenda Dinama pokušati vratiti staru formu i nametnuti se treneru Trabzonspora za nastavak sezone, a Livakovića u ponedjeljak u Zagrebu čeka reprezentativno okupljanje uoči turnira u Egiptu.