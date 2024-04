VIDEO Bijesni Simeone zamalo se potukao na utakmici Lige prvaka! Morali ih razdvajati

U grotlu Wande Metropolitano rijetki prežive. Inter je prije tri tjedna to osjetio na svojoj koži i ispao iz Lige prvaka, a u srijedu navečer Atletico Madrid napravio je veliki korak ka polufinalu nakon pobjede protiv Borussije Dortmund (2-1).

Baš kao i svaka utakmica Atletica, ova je također bila prepuna tenzija i napetosti. Domaćini su igrali agresivno, na onaj svoj fajterski i prljavi način pogonjeni temperamentnim Diegom Simeoneom koji je u nekoliko navrata zamalo utrčao u teren. A osebujni Argentinac skoro je izazvao i tučnjavu!

Foto: Violeta Santos Moura

Kapetan Borussije Emre Can je nakon jednog duela ostao ležati na travnjaku, a igrači Atletica nisu htjeli izbaciti loptu. Razljutilo je to sportskog direktora i legendarnog kapetana Dortmunda Sebastiana Kehla koji je prigovarao sucu. A to je, pak, izbacilo iz takta Diega Simeonea. Prišao je Kehlu i uz žestoke psovke ga gurnuo dvaput. Unijeli su se jedan druge u facu, bili su spremni na obračun, ali netko od dužnosnika Uefe ih je razdvojio i spriječio tučnjavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Zanimljivo, ista situacija, samo na drugoj strani, dogodila se nekoliko minuta kasnije. Igrač Atletica Pablo Barrios ostao je ležati nakon duela, a igrači Borussije su nastavili s igrom. Ovaj put je to razljutilo domaću publiku koja ih je izviždala, a vjerujemo da je kipjelo i u Simeoneu koji se ipak suzdržao reakcije.