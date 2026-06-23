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UOČI PANAME

VIDEO Bili smo u Hrvatskoj ulici u Torontu! Navijači došli u crkvu i znaju rezultat: 'Ma 3-0 za nas'

Piše Jakov Drobnjak, iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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VIDEO Bili smo u Hrvatskoj ulici u Torontu! Navijači došli u crkvu i znaju rezultat: 'Ma 3-0 za nas'
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SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači pomolili se za dobar rezultat ispred crkve Our Lady Queen u Croatia ulici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Euforija u Torontu: Hrvati preplavili grad, mole se za Vatrene i uvjereni su u pobjedu nad Panamom

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Hrvati su preplavili ulice Toronta i prava euforija vlada u Torontu uoči utakmice Hrvatske i Paname. Utakmica će se igrati u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, a "vatreni" će kao favoriti krenuti po prve bodove na Svjetskom prvenstvu. Hrvatske zastave već vise po balkonima, restoranima, a rijeke navijača hoda po gradu i lagano kreću prema stadionu.

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Bili smo u hrvatskoj ulici u Torontu VIDEO
Bili smo u hrvatskoj ulici u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kakva bi to bila priča o Hrvatskoj u Torontu, a da nismo otišli u - Hrvatsku ulicu. Tamo se nalazi i katolička crkva, Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata, a ispred nje sreli smo nekoliko navijača koji su se došli pomoliti za "vatrene". Svi su u dresovima i uvjereni su u pobjedu hrvatske reprezentacije.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Došli smo se pomoliti, jedan Oče naš. Idemo na utakmicu, skupe su bile karte, ali nema veze koliko košta, moramo to vidjeti. Očekujemo 3-0 za Hrvatsku, a zabit će Perišić, Modrić i Kramarić - rekli su nam odlično raspoloženi navijači.

SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači pomolili se za dobar rezultat ispred crkve Our Lady Queen u Croatia ulici
SP 2026 Toronto: Hrvatski navijači pomolili se za dobar rezultat ispred crkve Our Lady Queen u Croatia ulici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jako veliku podršku imat će Hrvatska. Jako je puno ljudi u Kanadi hrvatskih korijena koji će doći na utakmicu, ima ih i iz Lijepe naše, ali i iz drugih dijelova svijeta. Očekuje se dominacija na tribinama i gromoglasna podrška za "vatrene".

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