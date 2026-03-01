VIDEO Bivši golman Slavena u zadnjem napadu zabio golčinu! Spasio je momčad od poraza...

Bivši golman Slaven Belupa Ivan Sušak (28) postao je heroj singapurske momčadi Lion City Sailors zbog izjednačujućeg gola u osmoj minuti sudačke nadoknade. Njegova ekipa gubila je od Albirex Niigate 3-2, a onda je na scenu stupio hrvatski golman sa sjajnim golom iz voleja.

Lion City imao je korner u osmoj minuti sudačkog dodatka što je ujedno bila i posljednja prilika za goste da probaju osvojiti bod. Sušak je odlučio otići u protivnički kazneni prostor i pozicionirat se na prvu vratnicu. Asistent Diogo Costa ubacio je loptu prema svom golmanu, a on je s lijevom, slabijom nogom, iz voleja pogodio u bliži kut nemoćnog Abdullaha Sunnyja.

Lion City Sailors je trenutačno prva momčad prvenstva. Osvojili su 32 boda nakon 12 odigranih utakmica i imaju najviše zabijenih golova u ligi (48) te najmanje primljenih (8). Sušak je u Singapur stigao iz Slaven Belupa 2025., nakon četiri provedene godine u Koprivnici; branio je u karijeri još za Sesvete i Rudeš. Prema Transfermarktu vrijedi 400.000 eura i ugovor s Lion Cityjem ima do 2027. godine.